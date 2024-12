Napoli, intreccio con la Juve: il nuovo attaccante grazie ai bianconeri 

Il calciomercato del Napoli passa dalla Juve, secondo quello che è l’intreccio che viene raccontato quest’oggi.

Nel corso della giornata sono emersi diversi nomi per l’attacco della Juventus e l’intreccio porta inevitabilmente il Napoli coinvolto nelle vicende di mercato, considerando quelli che sono i nomi che riguardano Giuntoli.

Obiettivi condivisi e non solo, perché uno dei principali oggetti del desiderio per Giuntoli arriva proprio dagli azzurri e gli stessi avranno poi bisogno di scegliersi un nuovo attaccante per Antonio Conte.

Napoli, attaccante cercasi: scatta l’intreccio con la Juventus

Attaccante cercarsi e il nome di Bonny, così come quello di Lucca, non è l’unico tra gli obiettivi condivisi tra Napoli e Juventus.

Questa mattina, Il Corriere dello Sport, ci aveva parlato di quelle che erano le idee del club bianconero e dei nomi che circolano tra la scelta di andare su uno dei due sopracitati, ma soprattutto su Jack Raspadori, attaccante che sembra essere un cosiddetto “pesce fuor d’acqua” in azzurro, ma che potrebbe appunto ritrovarsi in maglia bianconera. A quel punto però il Napoli dovrà sostituirlo.

Qualora dovesse arrivare Raspadori alla Juventus, ecco che il Napoli si intreccerebbe al mercato dei bianconeri, col “via libera” per il trasferimento di Beto in Serie A, ma non più per la destinazione in bianconero. L’ex Udinese potrebbe scegliere a quel punto il Napoli e rappresentare lui il vice-Lukaku, dando possibilità a Conte di ritrovarsi con una nuova punta, al posto di Raspadori. Senza dimenticare che poi c’è anche l’idea Pellegrini, sulla trequarti.

Mercato Napoli: cessione alla Juve e sostituto con intreccio

Il sostituto di Giacomo Raspadori, che si trasferirebbe dunque alla Juventus, porterebbe al Napoli l’ex Udinese Beto. Lo stesso calciatore che piaceva agli azzurri anche diversi anni fa e ancor prima del suo passaggio all’Everton, in Premier League, potrebbe finire al Napoli in qualità di vice-Lukaku. Ancor di più se dovesse il Napoli perdere sia Simeone che Raspadori, nell’imminente mercato a gennaio.

Ultime Napoli: i dettagli del colpo possibile dalla Premier

Stando a quelle che sono le volontà dei Friedkin in Premier League, quella di andare verso una valorizzazione del cartellino di Beto, se non riusciranno a piazzarlo per i 15-20 milioni che chiedono, almeno. Il Napoli però non andrà oltre, eventualmente, quelle cifre lì. Ecco dunque perché, l’affare Beto, potrà sbloccarsi soltanto col prestito con opzione di riscatto.