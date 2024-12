Napoli, nuovo colpo alla Zielinski: si chiude con lo scambio

Si torna a trattare sull’asse Napoli-Empoli, dopo quanto si è visto nelle trattative storiche degli azzurri.

Basti pensare che nel Napoli sono passati giocatori che hanno vissuto esperienze importantissime in azzurro, così come l’attuale capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, che ha vissuto un solo anno con l’Empoli in A per poi ritrovarsi a diventare il simbolo del Napoli scudettato. Ma c’è poi chi ha giocato anche in prestito in Toscana, passando poi in azzurro Partenope.

È il caso anche di Piotr Zielinski, calciatore che così come Elia Caprile quest’anno, giocando proprio in prestito all’Empoli ha convinto il Napoli che, nel lontano 2016 ormai, si ritrovò ad investire prelevandolo proprio dall’Udinese, che ne era proprietario del cartellino. Adesso però, la trattativa, è tutta aperta con l’Empoli. C’è un calciatore, tra gli scatenati ragazzi di Roberto D’Aversa, che ha convinto il Napoli. Tant’è che gli azzurri starebbero pensando allo scambio da chiudere, al fine di accontentare il proprio allenatore per il presente e il futuro.

Calciomercato: affare con l’Empoli per il “colpo alla Zielinski”

Ha convinto tutti, uno dei migliori calciatori dell’Empoli di Roberto D’Aversa, con le big d’Italia che si stanno muovendo per assicurarsi il suo talento.

Il giovane calciatore italiano della Nazionale Under 21 piace alle big di Serie A e il Napoli vuole anticipare la forte concorrenza, andando diretta sul giocatore. Per ammorbidire le forti richieste economiche, spunta la proposta di scambio.

Secondo quanto riferisce Tuttomercatoweb, i rapporti tra Corsi e De Laurentiis permetterebbero al Napoli di godere di una via preferenziale per l’affare che porta a Jacopo Fazzini. Il calciatore italiano finirebbe in azzurro con le richieste di Corsi che verrebbero soddisfatte, vedendo uno dei calciatori finire in azzurro proprio come accadde a Piotr Zielinski quando si accasò ai partenopei, per qualità e ruolo in mezzo al campo.

Napoli, l’affare si sblocca con lo scambio: la contropartita

La contropartita potrebbe essere doppia, per mettere le mani sul cartellino di Jacopo Fazzini. In uscita dal Napoli ci sono alcuni calciatori che, in azzurro, non hanno trovato molto spazio. All’Empoli, che cederebbe Fazzini al Napoli, piace fortemente Alessio Zerbin. Il calciatore, come annunciato dal suo agente, è consapevole del poco spazio al Napoli e vorrebbe giocare di più altrove. Stesso spazio che troverebbe all’Empoli, nello scambio che si consumerebbe con gli azzurri. Ma occhio al gradimento da parte di Corsi su un altro dei calciatori del Napoli.

Fazzini al Napoli e uno scambio a sorpresa: l’Empoli fa sul serio

Piace, all’Empoli, anche Cheddira. Magari lasciandolo sempre in prestito all’Espanyol, ma con la volontà di prenderselo poi nella stagione che verrà per i toscani. Perché l’Empoli cerca di affermarsi tra i club che vogliono andare oltre la semplice salvezza e con l’obiettivo di giocarsi una chance tra i club di metà classifica.