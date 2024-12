Calciomercato Napoli: scambio con Osimhen, nuovo acquisto in attacco

Un nome a sorpresa per il mercato del Napoli, uscito fuori negli ultimi giorni. Adesso la società è pronta a fare sul serio, la chiave per sbloccare la trattativa è Victor Osimhen.

Il nigeriano, infatti, attualmente al Galatasaray in prestito, è ancora sotto contratto con il Napoli. In estate andrà via dagli azzurri che sono pronti ad anticipare il colpo e chiudere l’accordo per prendere subito il sostituto.

Non si tratta di Zirkzee, che il Manchester United ha offerto al Napoli per arrivare a Victor Osimhen. Il nigeriano può essere inserito in un altro affare di mercato che coinvolge un altro attaccante che fa impazzire Antonio Conte.

Importanti novità di mercato che rigurdano il Napoli che sta lavorando in vista della prossima stagione.

Ci sono diverse situazione da dover sbloccare e la soluzione migliore è quella di inserire nell’affare di calciomercato Victor Osimhen che può essere la pedina giusta per arrivare al grande attaccante, senza dover spendere troppi soldi.

De Laurentiis, ormai, è consapevole del fatto di non poter più incassare i fatidici 130 milioni della clausola. Adesso vuole massimizzare ed evitare ulteriori beffe, ecco perché proverà ad inserire il calciatore nell’affare di mercato che riguarda anche l’attaccante che interessa e non poco ad Antonio Conte.

Scambio con Osimhen: Conte vuole un altro attaccante della Premier

Il colombiano, finito sotto la lente d’ingradimenti di tantissime società, con il trasferimento in Italia è pronto a fare un passo in avanti per la sua carriera, visto che potrebbe completare e migliorare il suo percorso di crescita.

Attaccante moderno, ha impressionato Antonio Conte che vorrebbe prenderlo per la prossima estate.

E’ TBR Football a riportare la suggestione di mercato che riguarda il Napoli che ha già mosso passi concreti per prendere l’attaccante dell’Aston Villa Jhon Duran.

A sorpresa, la chiave che potrebbe sbloccare l’affare tra Napoli e Aston Villa è proprio Osimhen che potrebbe andare in Inghilterra con Duran in azzurro.

Duran al Napoli?

Osimhen ha già messo in preventivo l’ipotesi di lasciare la Turchia ed andare in Inghilterra la prossima stagione. Le aspettative dell’attaccante sono leggermente superiori anche se a sorpresa potrebbe anche decidere di accettare la destinazione Aston Villa che, a quel punto, potrebbe cedere al Napoli Duran che è entrato prepotentemente nella lista mercato di Antonio Conte.

Un intreccio particolare che potrebbe avere la parola fine durante la prossima sessione di mercato in programma la prossima estate. Per il momento, dunque, salvo clamorosi colpi di scena, l’affare è rimandato ai prossimi mesi con gli intermediari che sfrutteranno la sessione di gennaio per imbastire la trattativa tra Napoli, Aston Villa, Osimhen e Duran.