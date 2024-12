“Zirkzee al Napoli”, Babbo De Laurentiis lo regala a Conte per Natale

Il Napoli è sulle tracce di Joshua Zirkzee: è lui il colpo di mercato che De Laurentiis vuole chiudere e regalare subito ad Antonio Conte.

Antonio Conte vuole una squadra sempre più capace di lottare per stare in alto e vincere trofei importanti ma la situazione in questo momento non è ancora delle migliori e il rischio è quello di non riuscire a restare fino alla fine aggrappati al treno di Atalanta e Inter. Per questo l’allenatore partenopeo ha chiesto ulteriori miglioramenti alla società e di fare degli sforzi economici per riuscire a colmare il gap.

Giovanni Manna si è messo al lavoro per trovare i nomi giusti e utili per far felice Antonio Conte e ora il prescelto per l’attacco sembra essere diventato Joshua Zirkzee.

Calciomercato Napoli: colpo Zirkzee in attacco

Il Napoli sta provando a colmare il gap con le altre big del nostro campionato per fare sempre meglio in vista del futuro. Ci sono molti nomi sulla lista dei desideri di Antonio Conte che sta già parlando con la società per cercare di migliorare la rosa in tutte le sue componenti e sognare un futuro vincente.

Per l’attacco ad oggi il Napoli si è affidato completamente a Romelu Lukaku che tra alti e bassi sta conducendo una stagione da 6 in pagella. Ma presto potrebbe esserci un cambio: c’è Zirkzee nel mirino.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Napoli sta andando all-in su Josua Zirkzee. L’attaccante olandese è il prescelto da Manna e Conte per il futuro.

Il Napoli vuole Joshua Zirkzee: le ultime

Antonio Conte ha scelto Joshua Zirkzee per l’attacco del Napoli. L’attaccante olandese in forza al Manchester United non ha avuto l’impatto che tutti si aspettavano e non è titolarissimo nel progetto di Ruben Amorim, anche se ha avuto molte chance per dimostrare di essere all’altezza della situazione. Evidentemente messo in difficoltà anche da tutto quello che di negativo ruota intorno al club inglese, l’ex Bologna sembra già sul piede di partenza.

Secondo quanto riferisce Il Mattino, il direttore sportivo Manna vuole provare a cogliere l’occasione Zirkzee a gennaio. Conte ha ambizioni molto importanti e De Laurentiis non vuole frenarlo e tantomeno fargli vivere un Natale senza regali.

Zirkzee pare abbia rotto con il Manchester United e per questo sta diventando un obiettivo reale e concreto per il calciomercato di gennaio del Napoli.

Zirkzee-Napoli: la formula e le cifre

Il Manchester United apre alla cessione di Joshua Zirkzee a gennaio. L’attaccante olandese non si è ambientato al meglio nel mondo dei Red Devils e cerca già una via di fuga utile al suo futuro e per fare sempre meglio.

Il Napoli pensa alla formula del prestito con diritto di riscatto a 40 milioni e una percentuale – dal 5% al 10% – sulla futura rivendita.