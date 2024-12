Napoli, trattativa calda: hanno deciso di chiudere lo scambio

A lavoro in casa Napoli per cercare di ottenere qualcosa di importante con un nuovo acquisto che può arrivare già a gennaio grazie ad uno scambio che vede via Raspadori.

L’attaccante della Nazionale italiana allenata dal ct Luciano Spalletti non sta trovando il giusto spazio e rischia anche di perdere la maglia azzurra dell’Italia e per questo motivo spinge per andare via da Napoli subito e provare a riscattarsi. Adesso ci sono delle novità sul futuro di Raspadori per il mercato di gennaio.

Occhio al possibile colpo di scena che si può andare a creare grazie a quello che può essere lo scambio di calciomercato per il Napoli pronto a vendere Raspadori per cercare di rinforzare la rosa da affidare per il resto della stagione e per il futuro ad Antonio Conte.

Ora si entra nel vivo già della finestra di mercato che è pronta a spalancarsi e ci sono tante novità che si possono andare a creare con occasioni di calciomercato per alcuni club italiani che da tempo seguono Raspadori che ora è disposto ad andare via da Napoli perché non rientra a pieno nei piani tecnici.

Calciomercato Napoli: scambio con Raspadori

Il Napoli è in trattativa già per diversi affari che può concretizzare già nel mercato di gennaio e ora ci sono delle nuove notizie su quella che può essere la scelta definitiva che porterebbe alla cessione di Raspadori in scambio con altri giocatori che approderebbero in azzurro.

Secondo le ultime notizie di calciomercato Raspadori piace in Italia a Fiorentina, Atalanta, Milan, Inter, Juventus e Roma, ma sono due i club che più di tutti ci stanno provando per trovare la giusta intesa. Pare che il giocatore sia entrato nel mirino ora di Juve e Roma su tutte.

Per prendere Raspadori la Juve propone in scambio al Napoli Fagioli e la Roma Pellegrini, entrambi sono profili che piacciono al club azzurro e ancor di più all’allenatore Antonio Conte. Ad oggi però è in vantaggio la Juve perché sembra proprio essere il giovane Fagioli una spanna avanti. Vedremo come si concluderà l’affare in vista dei prossimi giorni.