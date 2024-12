Osimhen taglia fuori il suo agente, sta trattando col nuovo club

Tutto pronto per quello che sarà un altro grande trasferimento di calciomercato che può arrivare anche già in anticipo grazie al cambio di maglia di Victor Osimhen.

Ci sono delle novità molto importanti che riguardano la possibile scelta che andrà a fare il calciatore e bomber nigeriano che in questo momento si trova a giocare in Turchia in prestito al Galatasaray. Osimhen dovrebbe restare fino al termine della stagione lì ad Istanbul dove sta facendo anche molto bene, salvo colpi di scena che possono portare il giocatore a vestire un’altra maglia.

Perché ci sono delle importanti notizie che riguardano quella che può essere la scelta da parte di una nuova società ad investire subito su Osimhen nel mercato di gennaio 2025 pagando la sua clausola rescissoria da 75 milioni di euro che non permetterebbe di fare niente a Napoli e Galatasaray, a quel punto la scelta spetterà soltanto al giocatore.

Adesso arrivano delle nuove notizie che possono portare ad un vero e proprio cambio di strategia da parte dello stesso attaccante che pare essere rimasto deluso dal suo agente per quello che è stato il mancato trasferimento nella scorsa estate. Adesso ci sono delle nuove news su un trasferimento di Osimhen.

Calciomercato Napoli: Osimhen trova squadra da solo

Arrivano conferme su quello che può essere un trasferimento di Osimhen che può lasciare il Napoli e il Galatasaray a gennaio per un trasferimento a titolo definitivo in una nuova squadra, ora è lui in prima persona a trattare.

Ci ha sperato la Juventus, ma pare che alla fine Osimhen possa accettare il Manchester United che da quando è arrivato il nuovo allenatore Amorim sta dando vita ad una rivoluzione ed è pronto a cambiare le cose puntando forte in avanti sul bomber nigeriano.

Occhio a quello che può accadere visto che si è parlato di un forte interesse proprio del Manchester United che vuole Osimhen già a gennaio in Premier League e sarebbe già in contatto con il giocatore. Intanto, secondo quanto rivelato dall’amico-giornalista di Victor, Buchi Laba, pare che Osimhen ora tratti da solo e con un avvocato dopo aver lasciato il suo agente.

Ora si aspetta che il Manchester United possa contattare e avvisare Napoli e Galatasaray se volesse davvero chiudere il trasferimento di Osimhen in anticipo a genanio.