Vogliono Napoli subito, 2 bianconeri chiedono la cessione

Il Napoli a lavoro per migliorarsi e provare a ridurre il gap con le altre grandi squadre italiane che secondo Conte è doveroso per un percorso di crescita che bisogna fare.

La volontà del club di Aurelio De Laurentiis è quella di andare a diventare grandi sotto ogni punto di vista come lui stesso ha ammesso di recente e per farlo c’è bisogno degli uomini giusti tra cui proprio Conte e anche il nuovo e giovane direttore sportivo Giovanni Manna.

E’ grazie a queste figure secondo ADL che il Napoli sta crescendo sempre di più di mentalità, progetto, visione e tutto quello che riguarda rendere una squadra tra le più attrezzate e migliori del mondo. L’obiettivo è quello di andare a far diventare la piazza azzurra una di quelle società che saranno sempre ricordate nel mondo del calcio moderno ancor di più.

Ecco che allora si sta provando a trovare le migliori soluzioni possibili per tornare a rinforzare la rosa, dopo averlo già fatto in maniera massiccia in estate, con altri ancora giocatori che possono tornare utili da subito a Conte. Un mix sempre tra giovani pronti ed esperti che trascinano la squadra. E’ questo quello che chiede l’allenatore e il club sembra pronto ad accontentarlo.

Calciomercato Napoli: due bianconeri in arrivo

La richiesta è stata già espressa e anche in maniera forte e decisa da parte dei giocatori stessi che sono i diretti interessati della possibile trattativa con il Napoli. Entrambi i giocatori hanno manifestato il loro gradimento nel trasferirsi nella città partenopea da subito.

Sono diversi gli obiettivi su cui punta il Napoli e su tutti c’è la difesa. Il reparto da migliorare prima di tutto sembra essere questo e perciò che si sta già lavorando con l’obiettivo di cercare di fare qualcosa di importante nel mercato di gennaio. Sembra che il Napoli voglia provare due acquisti.

Tra i difensori messi sulla lista di Manna ci sono su tutti Danilo e Bijol che possono vestire presto la maglia del Napoli. Il primo può arrivare anche gratis risolvendo in anticipo il contratto con la Juve, il secondo è uno di quei giocatori su cui si vuole puntare anche per il futuro e in vista delle coppe che si spera arriveranno dopo un anno sabbatico.

Sia Bijol che Danilo hanno già comunicato di voler giocare nel Napoli secondo le ultime notizie e adesso la strada sembra in discesa per entrambi.