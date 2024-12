Accordo con Skriniar, trattativa ai dettagli col PSG

Si è parlato tanto del possibile ritorno di Milan Skriniar in Italia in questa sessione di mercato di gennaio che è in arrivo, adesso arriva un annuncio importante.

L’ex difensore dell’Inter e della Sampdoria è corteggiato in Italia e sempre apprezzato da tanti club che possono sfruttare l’occasione considerando che Skriniar è in rottura con il PSG. Arrivano ora degli aggiornamenti che riguardano quello che può accadere da un momento all’altro per il futuro del calciatore slovacco.

Perché ci sono delle novità molto importanti riguardo quella che può essere la scelta di Skriniar di lasciare il Paris Saint Germain e firmare con una nuova squadra. Dopo aver avuto interessamenti da parte di Milan, Napoli e Juventus in questi mesi che ora arriva la scelta definitiva.

Non solo in Italia c’è stato grande interesse in queste ultime settimane per Skriniar da parte anche di tanti altri club perché è proprio l’occasione d’oro del mercato di gennaio quella che riguarda il centrale slovacco che non sta trovando più spazio al PSG dall’arrivo di Luis Enrique ed è ormai stato messo ai margini.

Calciomercato: Skriniar lascia il PSG per il nuovo club

Ci sono ora delle nuove notizie di calciomercato che riguardano quello che può accadere perché ci sono ora degli annunci in arrivo per le prime operazioni di mercato di gennaio, ma c’è Skriniar che ora è pronto ad una nuova avventura.

Skriniar può tornare in Serie A a gennaio ma secondo le ultime notizie non è in questo modo che andrà a finire. Sembrava sempre più vicino con Juventus e Napoli che si contendevano il giocatore, ma alla fine andrà a giocare altrove.

Perché secondo le ultime notizie ora ci sono delle serie novità sul possibile addio di Skriniar in uscita dal Paris Saint-Germain per firmare con un nuovo club. Secondo il noto giornale turco Fotomac, il difensore slovacco è ora pronto alla sua prossima avventura e pare abbia già trovato un accordo con il Galatasaray per un trasferimento a gennaio.