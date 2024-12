Calciomercato: è fatta per Sergio Ramos, i dettagli sul contratto

Sergio Ramos finalmente trova squadra. Il centrale spagnolo, svincolato dopo l’esperienza di Siviglia, a 38 anni, è pronto a firmare con il nuovo club.

Sarà un ingaggio determinante per le sorti del club che ha deciso di puntare sull’esperienza dell’ex Real Madrid, che in questi mesi si è allenato in solitaria per farsi trovare pronto per il 2025.

Adesso pare che abbia raggiunto l’accordo per la firma del nuovo contratto, che lo legherà al nuovo club. Svelati tutti i dettagli sulla destinazione del calciatore che non vede l’ora di rimettersi in gioco.

Si avvicina il ritorno in campo di Sergio Ramos, fermo ormai da 190 giorni. La sua esperienza a Siviglia, infatti, terminata in estate, non ha avuto seguito a causa del mancato rinnovo di contratto che ha portato il difensore nella lista degli svincolati.

Adesso c’è ancora qualche possibilità per il calciatore, che in questi mesi ha ricevuto proposte da tutto il mondo.

Quale sarà la prossima squadra di Sergio Ramos?

In Italia, il calciatore, è stato accostato a due società forti. Una suggestione di mercato che ha fatto sognare per qualche settimane i tifosi, che speravano di vedere in Serie A Sergio Ramos che avrebbe potuto confrontarsi in un campionato ancora importante.

In particolar modo, avrebbe fatto comodo a club come Napoli e Juventus che avrebbero potuto sfruttare le qualtà dello spagnolo che era disponibile a valutare l’eventuale offerta proveniente dall’Italia.

Nonostante ciò, però, alla fine nessuna squadra italiana ha accelerato e provato a chiudere l’accordo per Sergio Ramos che, per questa ragione, ha preso in considerazione altre proposte.

Una di queste è quella arrivata dal Brasile. Infatti, secondo le ultime notizie di mercato, il nuovo proprietario del club ha grandi ambizioni per il futuro ed ha messo nel mirino una serie di top player per rinforzare la squadra.

Ecco perché, la dirigenza del club è a lavoro per portare al Cruzeiro Sergio Ramos.

Niente Italia: Sergio Ramos in Brasile

Per il Napoli sarebbe stata una bella scommessa Sergio Ramos, un ottimo rinforzo anche a livello di leadership dentro e fuori dal campo. Alla fine però il club azzurro, così come la Juventus, non ha mai pensato all’ingaggio del difensore che adesso sta per accettare la destinazione brasiliana del Cruzeiro.

A gennaio può arrivare la firma sul nuovo contratto con la società che ha intenzione di chiudere l’accordo e portare il campione del mondo europeo in Brasile, facendogli firmare un contratto per una stagione.