Napoli, chiuso il primo acquisto: è uno scambio

A lavoro Giovanni Manna il direttore sportivo della SSC Napoli che sta cercando di lavorare al meglio per definire dei nuovi arrivi, ma anche delle partenze.

Ci sono ora delle nuove notizie che riguardano quello che può accadere da un momento all’altro perché la scelta del club è quella di andare a migliorare la rosa il prima possibile già nella finestra di calciomercato di gennaio e ci saranno acquisti e cessioni per provare a rendere il Napoli una rosa sempre più forte.

Adesso arrivano dei nuovi segnali in merito a quello che può accadere perché si parla tanto di quella che può essere la prima trattativa che ha deciso di chiudere il ds azzurro Manna che ha avuto gli elogi del presidente Aurelio De Laurentiis che ha speso solo parole al miele per quello che è considerato un nuovo acquisto.

Intanto, arrivano anche aggiornamenti in merito a quella che può essere la scelta del club azzurro di andare a chiudere subito la trattativa per un nuovo acquisto. Occhio perché in questo periodo si parla tanto di quelli che possono essere alcuni scambi in Serie A.

Calciomercato Napoli, pronto un nuovo acquisto

Ci sono degli aggiornamenti che arrivano perché ci sono delle novità che portano a quelle che sono le strategie del Napoli che è pronto a chiudere un nuovo acquisto.

Ora arrivano delle novità da Sky Sport che avrebbe rivelato quella che può essere la prima mossa del Napoli nel mercato di gennaio con una trattativa che sembra piuttosto calda. Ci sono notizie riguardo quello che può accadere tra pochi giorno quando aprirà la sessione della finestra invernale e ora occhio alla scelta del club azzurro.

Il Napoli può pensare di vendere Caprile e prendere Scuffet in uno scambio con il Cagliari. Questa opzione potrebbe permettere al giovane giocatore azzurro di andare a ricoprire in Sardegna un ruolo da titolare e tornare più forte di prima in estate per giocarsi una maglia da titolare.

Allo stesso tempo il Napoli si ritroverebbe con una seconda scelta affidabile come Scuffet se dovessero esserci problemi per Meret nel corso della stagione.