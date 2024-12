Conte preso in giro: gli aveva detto sì, ma non firma con il Napoli

Oramai si credeva che il calciatore potesse vestire la maglia del Napoli a partire da gennaio, ma invece così non sarà.

Stando alle ultime notizie, infatti, nonostante avesse dato la sua parola ad Antonio Conte, quasi a lasciare intendere che il club partenopeo fosse la sua priorità, il calciatore ha voltato la faccia al salentino accettando i corteggiamenti di un’altra grande società. Eppure si pensava che il Napoli fosse ad un passo dal raggiungere la meta, ma sul più bello il difensore ha deciso di stravolgere completamente le carte in tavola facendo rimanere in sospeso la firma con il club azzurro.

Conte preso in giro dal calciatore: non firma con il Napoli

Quanto sta succedendo sul fronte Napoli ha dell’incredibile. Alla ricerca di un profilo che potesse andare a completare e rinforzare il proprio reparto arretrato, Antonio Conte aveva fatto il nome di un calciatore d’esperienza internazionale che in questo inizio di stagione non starebbe trovando lo spazio che meriterebbe nella sua squadra.

L’idea del salentino era quella di accogliere al Napoli il calciatore per dargli tutta l’importanza che meritava, anche perché non stiamo di certo parlando dell’ultimo degli arrivati. A fronte di questo si era anche avviata la trattativa, che sembrava viaggiare spedita verso una conclusione, o almeno queste erano le sensazioni che trapelavano dalle parti di Castelvolturno. Fino ad oggi.

Il calciatore aveva infatti anche detto sì ad Antonio Conte, con il direttore sportivo Giovanni Manna che stava parlando col club detentore del cartellino per trovare una quadra sulle cifre dell’accordo, ma le carte in tavola sarebbero state completamente stravolte. Stando infatti a quanto riportato questa mattina da Il Corriere dello Sport, il futuro di Danilo potrebbe non essere al Napoli bensì all’Al-Nassr, considerato il blitz che il club saudita starebbe preparando per il difensore brasiliano, suggerito ovviamente da Cristiano Ronaldo.

Il calciatore ha svelato la sua priorità

Danilo sa già cosa vuole dal suo futuro. Potrebbe essere scontata come cosa, ma non lo è affatto se consideriamo il fatto che nonostante l’età il difensore brasiliano è comunque uno dei più ricercati nel calciomercato.

Niente Milan, né tantomeno Al-Nassr, il capitano della Juventus vuole il Napoli, complice anche la parola data ad Antonio Conte, che un po’ intimorito dall’inserimento del club saudita è. Il salentino è però certo che Danilo sia uno di quegli uomini che nel calcio non esistono più, motivo per il quale il direttore sportivo Giovanni Manna si sarebbe fatto avanti con la Juventus per cercare di trovare una quadra su un accordo che, a questo punto, potremmo definire essere addirittura una semplice formalità.