“Courtois al Napoli” grazie a Lukaku, il suo annuncio sconvolge i tifosi

Thibaut Courtois è uno dei migliori portieri al mondo: il suo futuro sarà al Napoli? L’annuncio fatto stasera è davvero clamoroso.

Il portiere belga è uno dei più grandi in assoluto, ha dominato in lungo e in largo per molti anni, ha vinto di tutto e di più ed è stato centralissimo nel progetto del Real Madrid degli ultimi anni che ha saputo vincere anche la Champions League più e più volte e tutti i trofei che esistono nel mondo del calcio.

Poi un brutto infortunio ha tenuto Courtois fuori dal campo per molto tempo e solo ora sta tornando ai grandi ritmi di un tempo e per Ancelotti è fondamentale e insostituibile.

Napoli su Courtois? I tifosi iniziano a sognare

Le parate di Courtois nel corso degli ultimi anni sono state decisive e fondamentali per il Real Madrid. Il portiere belga ha saputo dimostrare di essere uno dei migliori al mondo e questa sera ha ricevuto anche il premio di miglior portiere al mondo al Globe Soccer Awards.

Il futuro di Courtois è tutto ancora da scrivere e dalla Spagna iniziano a parlare di un possibile addio al Real Madrid alla scadenza nel contratto nel 2026.

Secondo le ultime notizie di mercato, ci sono voci che vogliono Thibaut Courtois nel mirino del Napoli dopo l’addio al Real Madrid.

Courtois parla del Napoli, di Conte e di Lukaku

Thibaut Corutois è uno dei portieri migliori al mondo e nel suo futuro non è da escludere un’esperiena in Serie A. Il Napoli è allenato da Antonio Conte che è stato il suo tecnico ai tempi del Chelsea e ha lasciato un ottimo ricordo nel cuore e nella mente del portiere belga.

“Lukaku sta facendo bene con Antonio Conte che ho conosciuto al Chelsea“, ha detto Courtois ai microfoni di Sky Sport dopo aver ricevuto il premio al Globe Soccer Awards, “Romelu è un grande amico, lo conosco da quando ha 14 anni“.

L’amicizia con Lukaku e Conte si è trasformata anche in una semplice conoscenza della lingua italiana “che conosco grazie a Conte perché nello spogiatoio del Chelsea spesso parlava in italiano, anche se noi capivamo poco“, ha poi concluso simpaticamente il portiere belga.

“Courtois al Napoli”: i tifosi si scatenano sui social

Le parole di Courtois sul Napoli hanno fatto sognare i tifosi che hanno inondato i social del portiere belga di commenti e messaggi per portarlo in azzurro nel prossimo futuro. Ovviamente è solo una suggestione dei tifosi e non una realtà possibile, in questo momento.

Conte potrebbe anche tentare di portare un portiere così forte in azzurro nell’ultimo anno del suo contratto con il Napoli ma ci sono troppi ostacoli – soprattutto economici – da dover superare.