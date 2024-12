Napoli, pessime notizie per Conte: out un altro attaccante

Non arrivano buone notizie per il Napoli di Antonio Conte perché continuano ad arrivare notizie in merito a quella che è la situazione in infermeria.

Non era la notizia che sperava di sentire l’allenatore del Napoli che in questo periodo è stato costretto a dover accettare infortuni importanti come quelli di Buongiorno e Kvaratskhelia, il primo che starà fuori per lungo tempo e il secondo che ha saltato delle partite ed è appena tornato.

Adesso però arrivano delle novità riguardo un altro giocatore che rischia di saltare l’ultima partita del 2024 del Napoli. Perché ci sono delle novità che riguardano quello che può accadere con lo stesso Conte che sarà costretto a fare i conti in emergenza per il prossimo turno di campionato.

Secondo quello che è accaduto nelle ultime ore c’è un serio rischio forfait per un altro giocatore del Napoli dopo quello che è accaduto perché ci sono stati degli aggiornamenti arrivati riguardo un brutto momento per uno dei tesserati che può non scendere in campo nella prossima partita che si giocherà contro il Venezia.

Napoli, un giocatore salta il Venezia

Il Napoli chiuderà il 2024 davanti i suoi tifosi di domenica alle ore 15:00 quando ci sarà di fronte il Venezia da affrontare per una partita molto importante che può dire tanto per quello che sarà il proseguo della stagione degli azzurri.

A dare la conferma è stata direttamente la società azzurra perché in quella che è stata la seduta odierna d’allenamento a Castel Voturno non è stato presente Matteo Politano alle prese con una forte influenza che lo mette appunto a rischio per la prossima partita.

L’attaccante che ha praticamente quasi sempre giocato negli schemi di Antonio Conte è rimasto fermo ai box per un attacco influenzale che ora rischia di mettere fuori uso il calciatore. Le sue condizioni saranno monitorate in queste ore e si capirà se Politano recupererà per la partita Napoli Venezia oppure al suo posto è pronto Kvaratskhelia.

Al momento sarebbero Neres, Lukaku e Politano a completare il trio offensivo per Napoli-Venezia, ma Kvara è pronto a riprendersi una maglia da titolare dopo un breve periodo fuori per un problema al ginocchio.