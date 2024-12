Danilo lascia la Juve, adesso è ufficiale: la scelta tra Napoli e Milan

Una scelta che era nell’aria, ma adesso è tutto confermato e Danilo da capitano della Juventus andrà via a metà stagione per firmare con una nuova squadra sempre in Italia.

Già dai primi giorni del progetto Thiago Motta c’era questa sensazione nell’aria ed era solo questione di tempo per vedere quello che è stato poi l’addio di Danilo dalla Juve. Adesso si andrà a definire tutti gli accordi nei minimi dettagli perché ormai è finita questa storia d’amore.

Arrivato nel 2019 dal Manchester City ha totalizzato tantissime presenze fino a diventare un vero valore aggiunto dello spogliatoio, un leader e anche indossare la fascia da capitano. Ma ora per Danilo la sua avventura alla Juventus è finita perché Thiago Motta gli ha comunicato che può andare via e lui può giocare ancora in Italia.

Scelte dolorose da dover fare nella Juventus in questo nuovo progetto che è partito con Thiago Motta alla guida che ha già dato tantissime indicazioni di mercato che Giuntoli e la squadra stanno cercando di accontentare al massimo tra acquisti e cessioni. Adesso anche la mossa di fare fuori Danilo a stagione in corso nonostante l’emergenza in difesa.

Calciomercato Juventus, Danilo venduto in Serie A

Danilo lascerà la Juventus e continuerà a giocare in Serie A a quanto pare. Perché per il club bianconero non ci sono problemi a dover lasciar partire il calciatore brasiliano stesso nel campionato italiano anche ad una diretta concorrente e per questo che Napoli e Milan fiutano l’affare.

A dare la conferma definitiva di quella che sarà la cessione di Danilo dalla Juve è stato il noto ed esperto di mercato Fabrizio Romano che ha confermato la scelta del club. E’ stata proprio la società della Juventus che ha appena comunicato in queste ore al suo capitano Danilo che sarà messo sul mercato di gennaio per essere venduto.

Una scelta che porta la Juventus a mettere in vendita Danilo che nelle prossime ore può firmare con Napoli o Milan. Sono questi due club italiani a voler ingaggiare le prestazioni e l’esperienza del giocatore brasiliano.

Occhio a quello che può accadere da un momento all’altro proprio in queste ore con Napoli e Milan che vogliono entrambe sfruttare l’occasione e prendere Danilo. Sarà decisiva la volontà dello stesso giocatore che prenderà la sua scelta finale.