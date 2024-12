Napoli, tris di acquisti: arrivano tutti a gennaio

Il Napoli è in corsa per la lotta scudetto e Antonio Conte vuole provare a sfruttare l’occasione per cercare di vincere già al primo anno sulla panchina azzurra.

C’è la volontà di andare a migliorare la rosa da subito con il club che vuole cercare di capire come andare a migliorare da subito il resto della formazione. Perché il Napoli è in corsa per gli obiettivi importanti e il campionato può rivelarsi ad un certo punto il vero e primo obiettivo, ma attenzione a quello che può accadere con la società che sta cercando di capire come muoversi per alcuni giocatori.

Adesso possono arrivare dei nuovi giocatori già nel mercato di gennaio dove il Napoli ha voglia di migliorare la propria rosa da affidare a Conte. Tra i primi obiettivi ci sono dei profili di livello alto che possono arrivare e diventare subito tra i protagonisti di questo progetto.

Calciomercato Napoli: nuovi acquisti in arrivo

Il Napoli lavora per nuovi colpi che possono arrivare da un momento all’altro e ora occhio a quello che può essere un vero colpo di scena che porterebbe dei nuovi arrivi in rosa, dove ci sarebbero dei chiari obiettivi messi in lista dal Napoli che vuole cercare di ottenere il massimo da subito.

C’è la volontà di andare a studiare la migliore soluzione possibile con dei nuovi arrivi che possono approdare in azzurro da un momento all’altro. Ora arrivano novità in merito alle trattative calde di calciomercato per il Napoli con la volontà da parte della società azzurra di cercare di inserire nuovi innesti in rosa.

Adesso il Napoli sta trattando già per quelli che possono essere i nuovi acquisti e tra i vari profili ci sono anche calciatori che hanno già giocato in Italia. Tra i ruoli da rinforzare il Napoli vuole provare e migliorarsi in difesa, centrocampo e attacco.

I calciatori seguiti e tra i primi che possono arrivare possono essere uno per ruolo tra Danilo, Skriniar, Pellegrini, Fazzini e Zirkzee. Occhio quindi alle vie del mercato che possono andare a rivelarsi tra le scelte migliori da fare per diventare il prima possibili grandi.