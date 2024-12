Napoli, arriva il difensore ex Juve: lo voleva Sarri

Giovanni Manna ha nel mirino un altro giocatore per la difesa del Napoli. C’è un nome nuovo per il mercato di gennaio, c’entra sempre la Juventus. Ecco tutti i dettagli su questo affare.

Ci sono delle novità che riguardano il mercato del Napoli. Il direttore sportivo azzurro, infatti, ha inserito nella lista della spesa l’ex Juventus, pupillo di Maurizio Sarri.

Cedere prima di acquistare. E’ questo il mantra in casa Napoli con la società che dovrà liberare delle caselle prima di accogliere in azzurro dei nuovi giocatori.

Per una questione di lista, infatti, la società deve mettere sul mercato una serie di calciatori che in questo momento hanno trovato poco spazio agli ordini di Conte. La lista è abbastanza folta e comprende anche dei top come Raspadori, che è sempre nel mirino di Juventus e Roma.

Ad oggi, però, le trattative alla portata sono quelle relative alla cessione al Como di Rafa Marin e di Juan Jesus e Zerbin, conteso da Empoli e Venezia. Poi resta l’incognita relativa al futuro di Spinazzola così come Folorunsho, che può trovare spazio in Serie A.

Calciomercato Napoli: Manna cerca un difensore

Definito il colpo Hasa con il Lecce, da capire se rimarrà in azzurro o andrà in prestito al Bari in Serie B, la società è a lavoro anche per quanto riguarda il nuovo difensore centrale.

I nomi sono sempre gli stessi anche se, nelle ultime ore, è spuntata fuori un’altra pista per il mercato del Napoli.

Questa volta, infatti, la società ha messo nel mirino un ex Juventus che in Olanda, tra le fila dell’Ajax, sta trovando pochissimo spazio.

Manna è tentato nel riportare in Serie A Rugani, che può essere il secondo rinforzo del mercato invernale del Napoli.

Rugani Napoli: ultimi aggiornamenti sull’affare con la Juventus

E’ l’edizione odierna del Corriere dello Sport a riportare la notizia di mercato relativa al possibile trasferimento al Napoli di Daniele Rugani. Il centrale difensivo, pallino di Sarri ai tempi della sua esperienza in azzurro, è in prestito all’Ajax ma ancora sotto contratto con la Juventus.

In Olanda non ha trovato tanto spazio, solo 3 partite da titolare su 17. Ecco perché, attraverso il suo agente, si sta offrendo a squadre italiane come il Napoli. Prima, però, servirà trovare una accordo con la Juventus e l’Ajax, che dovrà interrompere il prestito del calciatore.

Si tratta solo di un’idea, anche perché la priorità di Manna è quella di portare a Napoli un altro difensore della Juventus, Danilo.

Dall’altro canto, i bianconeri sono pronti a cedere entrambi e magari avere in cambio Raspadori, che De Laurentiis valuta 20-25 milioni di euro, tanti per le casse bianconere. Un tira e molla continua, dunque, che è destinato a tenere banco nel mese di gennaio, quando si aprirà ufficialmente il calciomercato invernale.