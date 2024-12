Nuovi acquisti Napoli, Conte ha fatto una richiesta al club

Il Napoli di Conte si prepara all’ultima sfida del 2024 dinanzi ai propri tifosi e intanto la società già è a lavoro per il calciomercato di gennaio dove ci saranno nuovi arrivi.

Il club ha voglia di restare ai piani alti in Italia e ora ogni partita sarà vissuta come una finale. Per questo motivo che ora il Napoli di Conte è pronto a rinforzarsi approfittando del mercato di gennaio e del lavoro di Manna, De Laurentiis e gli altri membri della società che stanno già portando avanti alcune trattative per ottenere il massimo possibile da questa rosa entro il termine della stagione.

Adesso ci sono delle novità molto importanti che riguardano la scelta che può andare a fare il club per migliorare la rosa per il proprio allenatore che in conferenza stampa ha svelato ciò che si aspetta dalla società. Adesso sono pronti ad arrivare nuovi acquisti per Conte.

Calciomercato Napoli, nuovi acquisti richiesti da Conte

Il Napoli sta già lavorando per accontentare il più possibile il suo allenatore. Perché Antonio Conte ha fatto una richiesta specifica alla società e dopo averne parlato in privato con una strategia comune ci ha tenuto a doverlo fare anche pubblicamente in conferenza stampa.

Le dichiarazioni dell’allenatore della SSC Napoli sono state chiare e dirette sul tema del calciomercato perché la società ora dovrà lavorare sodo per il suo allenatore che vuole cercare di mantenere il livello del club sempre più alto possibile per provare ad ottenere risultati da subito.

In questo momento il Napoli lavora con 21 giocatori di movimento e Conte ha spiegato che vorrebbe continuare ad avere questo numero anche dopo il mercato di gennaio. Questo vuol dire che se ci saranno delle cessioni (e ci saranno) l’allenatore si aspetta altrettanti investimenti da parte della società.

In queste ore si parla di una cessione di Zerbin in prestito e non è l’unico giocatore che andrà via. Per questo motivo che sembra che il Napoli abbia davvero intenzione di fare più acquisti per Conte nel mercato di gennaio. L’obiettivo primario è il difensore, ma occhio anche alla possibilità che siano due ad arrivarne e magari anche un centrocampista.