Retegui cambia squadra, va in un altro club italiano

Occhio al possibile nuovo cambio di squadra di Mateo Retegui che può lasciare anche l’Atalanta e giocare con un altro club di Serie A dopo aver indossato già la maglia del Genoa e Atalanta in pochi anni.

Possibile svolta di calciomercato che riguardano quella che può essere il futuro di Retegui che può cambiare squadra da un momento all’altro con il giocatore che può lasciare l’Atalanta da un momento all’altro perché ha attirato l’attenzione di molti club.

Adesso ci sono delle novità che riguardano la possibile partenza del giocatore che dopo un anno può già cambiare squadra perché adesso l’Atalanta si tiene aperte tutte le porte per Retegui.

Calciomercato: Retegui può cambiare squadra in Serie A

Possibile svolta per il futuro di Mateo Retegui che può lasciare l’Atalanta per giocare però ancora in Serie A. Perché l’attaccante italo argentino ha attirato l’interesse da parte di diversi club che vogliono provare a puntare su di lui in vista dei prossimi mesi.

L’Atalanta non dichiara nessun giocatore incedibile, quindi lascerà partire chiunque ma col giusto prezzo. Ecco che allora anche Retegui può essere venduto e per questo motivo che la società bergamasca valuterà bene tutto nel momento più opportuno. A gennaio sicuramente non ci sarà nessuna vendita, ma in estate come più volte accaduto si faranno tutte le valutazioni.

Retegui si gioca il primo posto della classifica capocanonieri con Thuram in Italia e per questo è visionato attentamente da diverse società. Intanto, ci sono ora delle novità di mercato che arrivano dall’Inghilterra perché il giocatore è sotto osservazione di diversi club tra cui anche l’Aston Villa in Premier League, ma è anche in Serie A che è seguito.

Adesso si parla della possibilità di Juventus, Roma e Napoli di valutare l’acquisto di Retegui in vista della prossima estate. Il giocatore è valutato 55 milioni di euro e per questo motivo che se dovesse arrivare tale offerta che si prenderà in considerazione la sua cessione.

Anche perché l’Atalanta sta per riabbracciare Scamacca su cui punta tanto e più volte ad oggi Gasperini ha rinunciati in big match a Retegui facendo intendere che non è indispensabile.