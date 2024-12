Napoli, ADL non è contento: provvedimento immediato

Il Napoli ha avviato un nuovo progetto con Antonio Conte in panchina e dove il presidente Aurelio De Laurentiis ha deciso di investire e puntare tanto su di lui dei nuovi acquisti.

Diversi i nuovi arrivi e tanti i milioni spesi dal presidente nonostante sia fuori dall’Europa quest’anno dopo il 10 posto dello scorso anno. Adesso il Napoli sta trovando risultati e continuità visto che si ritrova a cavallo del primo posto con altre squadre della prima classe del campionato italiano.

Adesso ci sono però delle notizie di calciomercato che riguardano quella che può essere una scelta da parte del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che in prima persona non sembra per nulla felice di come stiano andando le cose.

C’è qualcosa che non torna nel Napoli e per questo che saranno fatti dei nuovi investimenti nel mercato di gennaio con il club pronto a fare la mossa decisiva per cercare di ottenere qualcosa di importante subito anche magari già in questa stagione. A fare una mossa può essere direttamente il numero uno del club.

Calciomercato Napoli, la scelta di De Laurentiis

Il Napoli non è pienamente convinto di quello che sta accadendo in questi primi mesi di stagione per un giocatore in particolare e adesso ci sono delle novità che arrivano riguardo la mossa del presidente.

Direttamente il presidente Aurelio De Laurentiis può fare una scelta importante per la prossima stagione perché sembra che il Napoli abbia intenzione di crescere e migliorare per cambiare qualcosa. Adesso ci sono delle novità dopo quelli che sono stati i primi mesi in maglia azzurra di Lukaku che sta deludendo.

Ci si aspettava di più dal belga e per questo motivo che a fine stagione il Napoli può pensare di vendere Lukaku ed investire nuovamente su un altro giocatore in attacco. Diversi i nomi che valuta il club e tra questi ci sono Bonny e Duran, due giovani profili che hanno margini di crescita e che possono arrivare per prendere il poso di Lukaku dopo solo 1 anno.