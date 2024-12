Napoli, caso Kvaratskhelia: presa una decisione per gennaio

Il Napoli si ritrova in una situazione non proprio facile per quella che è la situazione di Khvicha Kvaratskhelia per quanto accaduto.

Continua a vincere la squadra di Antonio Conte ma è chiaro che c’è qualcosa che non va come ci si aspettava o come erano iniziati i primi mesi. Perché il caso Kvaratskhelia è davvero complesso da spiegare in maniera precisa e continua a tenere banco in casa Napoli.

In questo momento il giocatore è a secco di gol da circa du mesi e di recente ha subito anche un infortunio che ha mostrato le vere qualità di David Neres che ora mette in discussione la titolarità di Kvaratskhelia. Nelle ultime due partite di campionato in una è partito fuori e in un’altra è stato sostituito quando il risultato era ancora di pareggio.

In questo momento ci sono diverse situazioni da dover chiarire e affrontare per il Napoli che deve capire come riuscire a risolvere questa situazione di Kvaratskhelia che non sembra essere a pieno nel progetto in questi ultimi mesi e sembra in continua discussione, con il giocatore che sta attraversando un momento di crisi di gioco, gol e prestazioni.

Napoli, caso Kvaratskhelia: la situazione

In questo momento si parla tanto del rinnovo di Kvaratskhelia con il Napoli che continua a non arrivare e si cerca di capire se ci sarà un addio quindi nel 2025 e con un occhio anche alle possibili offerte di gennaio.

E’ chiaro che senza il rinnovo sembra scontato l’addio di Kvaratskhelia dal Napoli nel 2025 ma anche con un altro contratto potrebbero esserci delle novità considerando che la società può pensare di inserire una clausola per l’addio del giocatore.

In questo momento si parla tanto di quello che può essere l’addio di Kvaratskhelia a gennaio ma ad oggi non ci sono novità in questo senso. Perché sembra chiaro che il Napoli voglia tenere il giocatore fino al termine della stagione e ora dovrà essere bravo Conte a riprendere il giocatore dal punto di vista delle prestazioni.