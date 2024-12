Napoli, Raspadori ha deciso una cosa: accadrà a gennaio

E’ l’uomo di mercato del momento Giacomo Raspadori che nel Napoli non trova tanto spazio e nel mese di gennaio tanti club sono pronti a prenderlo.

Si è parlato molto di quello che poteva essere un accordo per la cessione di Raspadori a gennaio con il Napoli che non riesce a dare il dovuto spazio al giocatore italiano che rischia di perdere anche la maglia della Nazionale. Per questo motivo lo stesso giocatore potrebbe valutare le tante offerte di altri club interessati a lui in Italia e all’estero.

Diversi i club che si sono fatti avanti per Raspadori con anche il Marsiglia di De Zerbi che lo conosce molto bene. Adesso però ci sono delle novità che riguardano quello che può accadere per il giocatore che è stato decisivo nell’ultima partita con un gol in Napoli-Venezia che ha regalato i 3 punti e il primo posto in classifica in Serie A per la squadra di Conte.

Calciomercato Napoli, via Raspadori? La scelta

In molti parlano di un addio di Raspadori dal Napoli a gennaio ma ora le cose potrebbero essere diverse rispetto ciò che è accaduto nelle ultime settimane.

Raspadori si sente pienamente integrato nel progetto Napoli e di Conte che sta lavorando duramente durante la settimana per dargli maggiori occasioni. Adesso arrivano delle novità che riguardano quello che può accadere da un momento all’altro perché ora la società sembra sempre più sicura di voler tenere il proprio giocatore in rosa almeno fino al termine della stagione.

Una volta finita l’attuale stagione poi potrebbero esserci dei nuovi risvolti con Raspadori e il Napoli che possono fare valutazioni su quello che può essere un addio nella sessione di calciomercato estiva se dovessero arrivare delle nuove squadre pronte a puntare forte su di lui.

Su Raspadori restano squadre di livello come Juventus, Inter, Milan, Roma, Fiorentina e Atalanta. Tutte proveranno a prenderlo a gennaio, ma il Napoli chiuderà la porta ancora una volta rimandado tutto alla prossima estate quando diversi club potranno fare le dovute valutazioni su un investimento simile.