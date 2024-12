Napoli, sfuma il primo acquisto: sta firmando con un altro club

Svolta di calciomercato con un club di Serie A che sembra aver deciso di mettere le mani su un calciatore davvero importante che voleva il Napoli.

Da diverso tempo il giovane direttore sportivo Giovanni Manna ha deciso già di mettersi a lavoro per il futuro e guarda a quelli che sono gli obiettivi per gennaio e la prossima estate. L’intenzione è quella di costruire un progetto ambizioso per far diventare il Napoli una squadra davvero importante.

Occhio ora a quella che può essere la svolta perché stiamo entrando nella finestra di mercato di gennaio che può diventare quindi decisiva per i prossimi anni anche, con il Napoli che vuole puntare su giocatori che possono fare la differenza per il presente e anche per il futuro.

C’è un giocatore che piace tanto e che può diventare determinante per i progetti azzurri. Perché la sua crescita è sotto gli occhi di tutti ma ora quello che pensa di fare un altro club inserendosi può danneggiare il Napoli che può perdere un acquisto che sentiva ormai di aver quasi già chiuso.

Calciomercato Napoli: sfuma un nuovo acquisto

Una scelta molto importante quella che può aver fatto il giocatore dando il suo ok e adesso è la società italiana a dover trattare con il Napoli che rischia però la beffa.

Tra i vari obiettivi del Napoli c’è sicuramente Jacopo Fazzini che è un giovane centrocampista della Lazio e della Nazionale che si sta confermando essere un talento capace di avere ampi margini di miglioramento per i prossimi anni.

Da settimane si parla di quella che sembra essere una trattativa ben avviata tra Napoli ed Empoli per l’acquisto di Fazzini ma improvvisamente è un altro il club che pare ad un passo dall’accordo. Perché spunta su di lui anche la Lazio.

Il giocatore è pronto e già nel mercato di gennaio può essere il trasferimento di Fazzini con la Lazio che sembra aver anticipato il Napoli in quello che sarebbe uno dei primi affari del mercato invernale.

Cosa può essere determinante per il Napoli è la voglia dell’Empoli di voler provare a tenere il giocatore fino all’estate e quindi rimandare tutto per Fazzini che può firmare con gli azzurri o anche con la Lazio. Di sicuro non avrà fretta e la partita resterebbe a quel punto ancora aperta.