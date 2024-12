Cavani torna e chiude la carriera: farà come Maradona

Tutto pronto per il grande ritiro dal mondo del calcio per Edinson Cavani che ha scritto la storia anche di Napoli negli anni passati per poi far decollare la propria carriera.

Lo storico attaccante uruguaiano che ha vestito le maglie anche di PSG, Manchester United e Valencia dopo l’esperienza in azzurro, ora sembra davvero deciso a porre fine alla sua splendida e vincente carriera da calciatore, appendendo le scarpette al chiodo e guardando al futuro in maniera diversa.

Perché adesso per Cavani possono aprirsi delle nuove finestre per la propria vita e magari restare lo stesso nel mondo del calcio sotto altre vesti. Occhio ora a quella che può essere una scelta molto importante per l’attaccante ex Napoli.

Si è parlato tante volte di Cavani e di quello che sarebbe stato il suo legame con la città di Napoli. Tanto forte da rifiutare nel corso degli anni più volte folli offerte da parte dei migliori club italiani come Juventus, Milan e Inter. Napoli ha dato tanto a lui e viceversa e per questo motivo che il sentimento non si è interrotto a causa di terze parti, almeno in Serie A.

Calciomercato: Cavani annuncia il ritiro come Maradona

Si avvicina sempre di più l’addio dal calcio per Cavani che è pronto a ritirarsi e pensare ad altro per il proprio futuro nella vita. Da capire se il calcio resterà parte proprio in altre vesti per quello che è stato uno dei migliori bomber di sempre in Italia per ciò che ha dimostrato negli anni con il Napoli. Intanto, ora su questa scelta c’è anche l’ombra di Diego Armando Maradona.

Edinson Cavani gioca nel Boca Juniors dallo scorso anno e nel 2024 ha già segnato 20 gol in 39 partite con il club argentino con cui ha un contratto fino a dicembre 2026. A 37 anni sembra però avere ora le idee chiare perché Cavani arriverà a giocare fino a cavallo dei 40 anni con il Boca e poi si ritirerà.

A confermarlo è stato proprio il giocatore a Diario Olé con Cavani che si ritirerà dal calcio con il Boca Juniors nel 2026, proprio come fece molti anni fa Diego Armando Maradona. Un altro storico attaccante legato al popolo argentino del Boca e del Napoli che decide di prendere una decisione di questo tipo, questa volta è Il Matador.