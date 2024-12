Napoli, decisione inaspettata: Conte cambia il suo futuro

Si parla tanto di futuro e di calciomercato in casa Napoli e adesso c’è una scelta molto importante presa direttamente da Antonio Conte che ha già avvisato la società.

E’ tempo di scelte in casa Napoli perché dovranno essere prese le migliori per affrontare la seconda parte di stagione che sarà sicuramente più lunga e determinante per provare a dare una svolta al progetto azzurro. Occhio ora a quello che sarà il lavoro portato avanti in maniera condivisa tra l’allenatore Antonio Conte con il ds Giovanni Manna e il presidente Aurelio De Laurentiis.

Tutti uniti verso l’unico obiettivo che è fare del bene per la SSC Napoli. Saranno quindi prese delle scelte molto importanti perché la società sta cercando di capire come andare avanti nel migliore modo possibile, è ora tempo di cercare di dare segnali di svolta al progetto e attenzione a quello che può accadere a un momento all’altro. Ci sono delle importanti notizie anche di calciomercato per il club.

Calciomercato Napoli: Conte cambia il suo futuro

Grande sintonia tra Conte, Manna e De Laurentiis per quelli che sono gli obiettivi di mercato del Napoli e si cerca anche ora di provare a sfoltire ancora di più la rosa per provare a vendere i giocatori che sono considerati esuberi in questo momento della stagione. Tra le varie scelte ci sono quelle che possono portare anche all’addio di alcuni giocatori della rosa per l’arrivo di nuovi.

Diversi i calciatori del Napoli considerati in uscita per il mercato di gennaio e occhio alla scelta a sorpresa che può andare a fare la società perché sembra che adesso un giocatore che era considerato già ai margini e in uscita può anche restare.

Secondo le ultime notizie rivelate da Il Mattino sembra che l’allenatore Antonio Conte abbia deciso di cambiare idea su Juan Jesus andandolo a togliere dal mercato e puntare anche su di lui per il resto della stagione. Secondo il tecnico del Napoli il centrale brasiliano è un giocatore valido su cui fare affidamento per determinate partite.

In caso di addio di Juan Jesus si era parlato di Luiz Felipe che però è da troppo tempo che non gioca e per questo motivo ora Conte per il su Napoli pensa di puntare sul brasiliano che è già in rosa e tenerlo almeno fino al termine della stagione.