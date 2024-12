Napoli, è saltato uno scambio: svelato il motivo

Il Napoli sta lavorando tanto in questi mesi per avviare sempre di più un nuovo progetto ambizioso per il futuro. Adesso ci sono novità anche di calciomercato.

Diverse le trattative e opzioni che il Napoli sta cercando di portare avanti, adesso ci sono delle nuove notizie che riguardano l’addio da parte di alcuni giocatori dalla società che è pronta a cambiare per prendere nuovi rinforzi da consegnare a Conte. Ma non tutte le trattative possono chiudersi per il meglio secondo le ultime notizie.

Perché ci sono anche delle novità in merito a quello che può essere il cambio di strategia da parte di un club italiano che di conseguenza mette il Napoli nelle condizioni di valutare altre situazioni. Il mercato sta per iniziare e sono già tante le trattative che sembrano nate per i migliori club italiani.

Calciomercato Napoli: saltato uno scambio, il motivo

Arrivano aggiornamenti su quella che sembrava essere una trattativa ormai in dirittura d’arrivo per il Napoli che puntava a chiudere con lo scambio per tutta una serie di motivazioni. Adesso però ci sono delle pessime notizie per gli sviluppi di questo affare per come si è messo e che rischia seriamente di saltare del tutto.

In questi ultimi giorni in particolare sono venute fuori tante voci su quello che poteva essere uno scambio tra il Napoli e un altro club di Serie A come Roma o Juve per Raspadori, ma alla fine il club azzurro ha deciso di tenere il calciatore. Nonostante tutto, potrebbe arrivare lo stesso Danilo in difesa per gli azzurri ma non Pellegrini che sembra destinato a restare a Roma per il momento.

Allo stesso tempo però dal Napoli sembrano destinati all’addio anche altri profili come Folorunsho, Zerbin e forse Caprile. Riguardo il giovane portiere si era creata una possibile trattativa con il Cagliari per lo scambio di prestiti con Scuffet.

Alla fine però secondo Il Mattino è saltato lo scambio tra Napoli e Cagliari per Caprile e Scuffet, con entrambi i club intenzionati a puntare sui propri giocatori fino al termine della stagione.