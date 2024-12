Calciomercato Napoli: botto di fine anno, c’è l’annuncio di Manna

Ci sono delle novità di mercato che riguardano il Napoli, sempre attente alle occasioni provenienti dall’Italia. Ecco le ultimissime notizie riguardo il possibile colpo in entrata degli azzurri.

C’è grande fermento in casa Napoli per quanto riguarda il mercato di gennaio 2025. La società, infatti, si è già messa all’opera per quanto riguarda i possibili nuovi innesti che possono arrivare tra qualche settimana.

L’obiettivo di Manna è rassicurare Conte e mettere a disposizione del tecnico i primi acquisti che possono essere ufficializzati nel giro di qualche giorno.

Le trattative, infatti, sono a buon punto con la società che attende il momento giusto per poter chiudere le varie operazioni. Ecco l’annuncio di Manna riguardo il possibile arrivo del calciatore.

Ogni entrata corrisponderà ad un’uscita. Ecco la strategia del Napoli per il mercato di gennaio 2025.

Con l’imminente partenza di Folorunsho, direzione Fiorentina, la società si metterà a lavoro per trovare un altro centrocampista che possa rimpiazzare l’ex Hellas Verona.

In teoria, il club ha già trovato un giocatore. Si tratta di Luis Hasa, in arrivo da Lecce e che non occuperebbe nessun posto in lista essendo un 2004.

Calciomercato Napoli: la strategia degli azzurri

Di sicuro, oltre al centrocampista è previsto un altro colpo in difesa come sostituto di Buongiorno ed anche sulla fascia, con il possibile scambio Spinazzola-Biraghi con la Fiorentina.

Intanto, ci sono conferme sull’imminente passaggio di Danilo al Napoli. Un accordo stipulato in gran segreto da Manna che ha ottenuto il via libero del giocatore che, se non dovesse arrivare a gennaio, si unirà agli azzurri a parametro zero la prossima estate.

Intanto, la società sta già lavorando per altri acquisti.

Danilo Napoli, cosa disse Manna qualche giorno fa

Giovanni Manna ai microfoni di Dazn ha fatto il punto riguardo i possibili colpi in entrata del Napoli. Infatti, qualche giorno fa il dirigente è stato intervistato prima della vittoria degli azzurri contro il Venezia.

In merito alla possibilità di portare a Napoli Danilo si è così esposto:

“Il mercato di gennaio è sempre difficile. Piuttosto ce risolvere i problemi c’è il rischio che si vengano a creare. Non siamo in contatto con la Juventus. Pur conoscendo Danilo, che ritengo un giocatore molto forte. Di sicuro, in difesa prenderemo qualcuno sono a determinate condizioni”.

E poi, un messaggio importante relativo al futuro: “Per completare le operazioni servono le condizioni giuste. Noi dobbiamo solo aggiungere cercando di non rovinare questa squadra”.