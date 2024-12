Napoli, fine 2024 col botto: chiusa una trattativa a Capodanno

Un’affare molto importante quello che è riuscito a chiudere il Napoli ed era quello che si aspettava il presidente Aurelio De Laurentiis dal suo direttore sportivo Giovanni Manna.

Uno dei valori aggiunti di questo nuovo Napoli è il ds Manna elogiato dal presidente De Laurentiis e l’allenatore Antonio Conte di continuo. Adesso toccherà di nuovo a lui mettersi in gioco per perfezionare al meglio la rosa del Napoli.

Acquisti e cessioni, è questo quello che vedremo nel Napoli grazie a Manna nel mercato di gennaio, ma anche possibili annunci che riguardano i rinnovi di contratto come quelli più importanti di Kvaratskhelia, Olivera e Meret.

Calciomercato Napoli: colpo di fine anno di Manna

Si è parlato tanto di quelle che sono state le mosse delle ultime settimane del nuovo e giovane ds Giovanni Manna che è considerato un vero valore aggiunto in casa Napoli e ora occhio ai colpi scoppiettanti di fine e inizio nuovo anno per il club allenato da Antonio Conte che vuole competere per i vertici in Italia e in futuro anche in Europa.

Il Napoli è a lavoro per migliorare la rosa anche stesso a gennaio, lasciando andare alcuni calciatori considerati esuberi e provando ad inserire nuovi talenti in squadra che possano essere determinanti per i prossimi obiettivi tra presente e futuro.

Già in questa stagione il Napoli sente di poter riuscire a fare qualcosa davvero di importante e unico e per questo motivo che si lavora per ottenere sempre il meglio. Adesso ci sono notizie di calciomercato che riguardano quello che è un accordo ormai raggiunto da Manna con una squadra per un calciatore.

Secondo le ultimissime notizie c’è Folorunsho che lascerà il Napoli per giocare nella Fiorentina. Una trattativa chiusa nelle ultime ore del 2024 e che sarà ufficiale già nei prossimi giorni, quando aprirà il mercato. Il club viola cercava un nuovo centrocampista di qualità e quantità dopo il problema avuto con Bove e ha scelto proprio il calciatore italiano del Napoli.

Come riportato da Sportitalia è un’operazione da circa 10-12 milioni di euro tra prestito e riscatto per Folorunsho che lascia Napoli e passerà alla Fiorentina. Adesso ci sono delle novità molto importanti che riguardano la scelta che è stata fatta dal club che una volta lasciato andare il giocatore prenderà un nuovo innesto in quel reparto.