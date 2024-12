Napoli, rientro Buongiorno: confermata una pessima notizia

L’infortunio di Alessandro Buongiorno del Napoli è uno dei danni principali per la squadra di Antonio Conte che ha perso il suo pilastro di difesa, ora ci sono nuove notizie sul recupero.

Ci sono delle novità molto importanti che riguardano quello che è accaduto nelle scorse settimane al difensore arrivato quest’estate a Napoli, perché l’infortunio di Buongiorno è una vera batosta per il club azzurro e Antonio Conte che ha perso il propri punto di riferimento nella retroguardia.

Adesso ci sono delle novità molto importanti che riguardano quella che è la situazione legata al ko del giocatore che deve fare i conti con un guaio alla schiena che lo terrà fuori ancora per un po’ di tempo. Infatti, sono subito stati stimati tempi di recupero lunghi per Buongiorno che ha già saltato diverse partite.

Ora arrivano aggiornamenti con le ultimissime notizie sul recupero di Buongiorno dall’infortunio che rischia di complicare anche il cammino del Napoli che sente di avere un giocatore forte in meno in questo momento. Nonostante tutto i risultati al momento sono rimasti positivi.

Napoli, infortunio Buongiorno: quando torna

In questo momento è ancora da capire con esattezza quante altre partite salterà Buongiorno ma sicuramente non sarà a disposizione per quelli che sono considerati dei big match anche per la lotta al vertice del Napoli.

In questo momento ci sono delle novità molto importanti che riguardano quello che può accadere da un momento all’altro visto che c’è grande attesa per il rientro di Buongiorno dall’infortunio anche se non ci sono novità positive in questo momento in merito.

Il calendario del Napoli è fitto di impegno importanti a gennaio e il centrale di difesa non sembra che sarà a disposizione secondo le ultime notizie. Fiorentina, Verona, Atalanta, Juventus a gennaio e la Roma il 2 febbraio. Queste le prossime sfide del Napoli ricche di big match e dove Buongiorno rischia l’assenza.

Secondo le ultime notizie, infatti, c’è la concreta possibilità che alla fine l’infortunio di Buongiorno complichi il suo rientro anticipato a gennaio come si pensava e sarà costretto a saltare anche Atalanta e Juventus se dovesse continuare ad avere problemi.

A quel punto il Napoli proverà il recupero ma senza rischiarlo oppure scenderà di nuovo in campo nella partita contro la Roma. I tifosi azzurri e anche lo stesso Conte sperano di riaverlo il prima possibile di nuovo in campo.