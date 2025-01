Lorenzo Insigne è pronto a tornare in Italia. Secondo le ultime notizie di mercato riportate da Napolicalciolive, l’ex attaccante azzurro sarebbe pronto a lasciare l’MLS per tornare a giocare nel nostro campionato.

L’attaccante azzurro non sta vivendo un ottimo periodo in Canada e per questa ragione a fine 2026 il suo contratto con il Toronto non dovrebbe essere rinnovato.

Insigne torna in Italia a gennaio?

Poco importa per Insigne che, dopo aver cambiato vita per alcuni anni con la sua famiglia al seguito, sembrerebbe pronto a fare ritorno in Italia. Insigne, che ha sempre evitato di dover affrontare il Napoli da avversario, a 33 anni potrebbe esser costretto a farlo. L’esterno non è giovanissimo ma ha davanti ancora alcuni anni di carriera e le offerte dalla Serie A non mancano.

L’ex esterno del Napoli di Sarri ad oggi risulta essere il secondo giocatore più pagato della lega americana, alle spalle di Lionel Messi, il cui ingaggio ammonta a 20,5 milioni di dollari. Ma la scelta del Toronto all’ultimo Draft di proteggere la permanenza in organico di Federico Bernardeschi a scapito di Insigne parla chiaro: per il Toronto, che ha deciso di puntare su tanti nuovi innesti per rilanciare la squadra dopo due stagioni difficili, Insigne non è più incedibile.

Lorenzo non è stato scelto da nessun club al Drafts della MLS, ma lo status da “unprotected” dell’ex capitano del Napoli, lascia spazio ad un possibile ritorno di Insigne in Italia. Il grande ostacolo, però, resta lo stipendio faraonico di Insigne che dovrebbe rinunciare a 30 milioni di dollari.

Serie A: chi vuole Insigne

In caso di prestito, o buonuscita da parte del Toronto, il ritorno di Insigne in Serie A anche a gennaio non è da escludere. Anche perché, il grande obiettivo dell’ex capitano è quello di giocare i Mondiali del 2028 come confermato dallo stesso attaccante a novembre quando ha “chiamato” Spalletti sostenendo come soltanto in Italia chi gioca lontano viene escluso automaticamente dal giro della Nazionale.

Ma in quale squadra potrebbe finire Insigne in Italia? Fiorentina, Monza e Como sono state accostate all’esterno, ma senza taglio di stipendio, non sarà facile concludere l’operazione.