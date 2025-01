Napoli, sgarbo Danilo: mossa scorretta della Juventus

Continua la ‘battaglia’ di calciomercato a distanza tra Juventus e Napoli con le due squadre che a vicenda si sfidano in sgarbi che creano problemi reciproci.

Un vero colpo di scena quello delle ultime ore e che riguarda la situazione legata al futuro di Danilo pronto a lasciare la Juventus dopo essere stato messo ai margini del progetto bianconero avviato da Thiago Motta che ha contato su di lui in questi primi mesi solo per una questione numerica e di emergenza.

Adesso c’è un forte interesse del Napoli per Danilo che è pronto a dire addio alla Juve e mettersi alle spalle questa parentesi negativa per com’è finita dopo anni di grande legame con tutto l’ambiente. Ma spunta fuori un retroscena di mercato davvero particolare che può cambiare le carte in tavola.

Perché ci sono delle novità che riguardano le scelta che è stata presa dalla Juventus dopo che Danilo aveva dato l’ok ad un trasferimento al Napoli già per questa sessione di mercato di gennaio. Il centrale brasiliano è in scadenza a giugno e per questo può già trovare un pre accordo per trasferirsi da svincolato tra qualche mese, ma la volontà della Juve è di liberarsi subito del suo pesante ingaggio.

Calciomercato Juventus: Napoli beffato per Danilo

Ci sono delle novità inerenti a quello che può accadere per quanto riguarda il futuro di Danilo pronto a lasciare la Juventus e con la volontà di finire al Napoli di Conte. Adesso però c’è una situazione davvero particolare da dover affrontare.

La Juve è pronta a dare via Danilo gratis già a gennaio ma ci sono degli aggiornamenti che ora arrivano e riguardano la forte scelta del club bianconero che ha deciso di fare fuori il Napoli da questa corsa.

Perché per il caso Raspadori che il Napoli non vuole vendere alla Juve in questa finestra di mercato di gennaio che ora il club bianconero di ‘ripicca’ ha deciso che Danilo non andrà al Napoli a gennaio gratis.

Gli altri club potranno trattare e prendere il giocatore subito già ora, mentre il Napoli dovrà formulare un’offerta per prendere Danilo o aspettare il prossimo giugno quando sarà svincolato perché a fine contratto con la Juve.