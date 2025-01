Keylor Navas sta firmando con il nuovo club

Si è parlato tanto di quello che può essere il futuro di Keylor Navas e ora c’è una squadra che è pronta a garantirsi le prestazioni dell’esperto portiere.

Il noto portiere storico ex di Real Madrid e Paris Saint Germain con cui ha scritto la storia adesso è pronto per una nuova avventura. Si è parlato tanto di lui in questi anni ed è anche stato accostato a squadre di livello come lo stesso Napoli in Italia.

Adesso però, dopo essere stato accostato anche ad altre squadre che hanno fatto di tutto per provarlo a prendere, ha deciso di aspettare con pazienza e infatti è svincolato dallo scorso giugno dopo che ha chiuso il contratto col PSG.

Adesso però c’è ancora voglia di giocare e mettersi in mostra e per questo motivo che Keylor Navas è pronto a firmare con una nuova squadra, mettendosi alle spalle questo periodo di pausa da svincolato. Perché ora c’è un altro club che è pronto a puntare forte su di lui nonostante abbiamo da poco compiuto 38 anni.

Calciomercato: comprano Keylor Navas, c’è l’accordo

Sembra ormai tutto fatto per un accordo che può portare al trasferimento di Keylor Navas in un nuovo club. Un portiere esperto che ha totalizzato nella sua carriera fino a 114 presenze anche in Nazionale con la maglia del Costa Rica e che ora non vede l’ora di accasarsi nella nuova squadra.

Keylor Navas pronto ad approdare in un nuovo club. Il portiere che ad oggi è svincolato dopo essersi messo alle spalle la sua avventura con il Paris Saint Germain ora è pronto a riabbracciare un suo vecchio amico.

Perché secondo le ultime notizie che Keylor Navas può finire per giocare con Arturo Vidal nella squadra con sede a Santiago del Cile. Stiamo parlando del Colo Colo che vuole fare di tutto per chiudere l’accordo con il portiere in queste ore.

Secondo quanto riportato da L’Equipe, sono iniziate le trattative avanzate per il trasferimento di Keylor Navas al Colo Colo in Cile. Entro questa settimana può arrivare l’annuncio definitivo per la firma sul contratto.

L’ex portiere parigino è stato accostato a diversi club in questi mesi, tra cui anche San Diego FC in MLS, il Gremio in Brasile e il Monza in Serie A.