Napoli, ecco il nuovo Hamsik: Conte sblocca il primo acquisto

Il Napoli è alla ricerca di nuovi calciatori che possano unirsi alla rosa di Antonio Conte in questo mercato di gennaio e occhio ad un colpo molto importante.

E’ sicuramente nel reparto di centrocampo che il Napoli vuole fare qualcosa di più per il suo allenatore che ha fatto una richiesta ben precisa. Per ogni calciatore che uscirà si aspetta un’entrata e per questo motivo che si sta provando a fare in quattro il direttore sportivo Giovanni Manna che già da mesi ha gettato le basi per quella che è la sessione di riparazione del nuovo anno.

Importanti notizie di mercato che riguardano quella che è la situazione legata al futuro di alcuni giocatori del Napoli che sembrano in uscita e tra questi c’è Folorunsho ad un passo dalla Fiorentina che sta definendo l’affare. Con la sua partenza ci sarà quindi un nuovo innesto perché Conte vuole mantenere i 21 giocatori di movimento in allenamento.

Sono diversi i profili che sono finiti nel mirino proprio del Napoli e adesso spunta un calciatore che è una richiesta precisa di Conte che lo vuole in rosa a tutti i costi e si sta provando a chiudere il miglior accordo possibile.

Calciomercato Napoli: colpo a centrocampo per Conte

Occhio al possibile acquisto in arrivo per il Napoli a centrocampo. Perché quando sarà ufficiale Folorunsho che il Napoli farà un innesto per il suo allenatore che è pronto a dare il via libera ad alcuni calciatori solo se sa di avere pronto già il sostituto.

Tra i vari nomi ci sono quelli di calciatori italiani come Fazzini e Pellegrini, dotati di tecnica, abilità di inserimento ed esperienza del campionato italiano. Adesso però c’è una novità molto importante che riguarda proprio uno di questi calciatori.

Secondo quanto riportato da Radio Radio Pellegrini è vicinissimo al Napoli che sta chiudendo l’acquisto del centrocampista della Roma che è in rottura totale con l’ambiente e il club che ha deciso di venderlo.

Un innesto forte a centrocampo per il Napoli con Pellegrini che ha caratteristiche che per molti ricordano quelle di Hamsik e che ad oggi nel Napoli mancano, un giocatore forte tecnicamente e capace di essere letale con i suoi inserimenti in area di rigore. Prossime ore decisive per la chiusura dell’affare.