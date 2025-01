Napoli, salta un acquisto: sta firmando con un altro club in Italia

Non la notizia che si aspettava di sentire Antonio Conte riguardo uno degli obiettivi del Napoli che ora sembra ad un passo dalla firma con un altro club di Serie A.

Ci sono delle novità molto importanti che riguardano il futuro del giocatore che ha ormai il destino segnato. Perché da diverse settimane si parla del suo addio per iniziare una nuova avventura e sembrava fatta con il Napoli, ora però c’è un’altra società che si è inserita e vuole chiudere il suo acquisto andando a beffare proprio il club azzurro.

Il calciomercato può regalarci quindi una svolta inaspettata che riguarda il futuro di un giocatore pronto a trovare una nuova strada da percorrere, perché la sua carriera può appunto continuare altrove. Ci sono degli aggiornamenti che riguardano ora il colpo di scena che può portare alla firma immediata già nelle prossime ore per quello che è uno degli obiettivi del Napoli.

Calciomercato Napoli: un calciatore firma con un altro club

A raccontare quelle che sono le ultime di calciomercato è stato il noto giornalista ed esperto di movimenti di mercato Gianluca Di Marzio di Sky Sport che ha dato una notizia che coinvolge il Napoli anche visto quanto accaduto nelle ultime ore.

La svolta è arrivata proprio in queste ore dopo che c’è stata la conferma dalla redazione di Sky Sport in merito a quella che è la scelta del Bologna di vendere Charalampos Lykogiannis e per questo motivo che stesso l’allenatore Vincenzo Italiano avrebbe chiesto Cristiano Biraghi della Fiorentina per sostituire il giocatore in uscita.

Sembravano esserci tutti i presupposti per uno scambio Biraghi-Spinazzola tra Fiorentina e Napoli ma la volontà del giocatore in uscita dal Napoli è stata decisiva. Non accetterà di andare a fare il vice Gosens e preferisce un’altra piazza come quella di Torino che ci pensa.

Per questo Biraghi ora è più vicino al Bologna che al Napoli con l’uscita di Lykogiannis che può cambiare le carte delle trattative che ci sono in Italia e che riguardano la situazione dei terzini.