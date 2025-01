Napoli, sfuma un altro acquisto: Conte stravolge tutto

Il calciatore sembrava oramai destinato a vestire la maglia del Napoli a partire da gennaio, ma invece così non sarà.

Stando alle ultime notizie, infatti, qualcosa sembrerebbe essere cambiato rispetto alle scorse settimane, qualcosa di talmente importante al punto che oggi non possiamo fare altro che parlare di affare sfumato. In questo caso Antonio Conte non può fare altro che accettare l’evoluzione delle cose e capire come muoversi, anche se un’idea se la sarebbe già fatta.

Dalle parti ci Castelvolturno circolerebbe infatti una voce secondo la quale il salentino potrebbe tornare a valorizzare uno dei grandi esclusi, assenti di questa prima parte di stagione.

Sfuma un altro acquisto per il Napoli

Antonio Conte già pregustava la possibilità di lavorare con questo grande campione a partire da questo gennaio, giocatore che per esperienza e qualità sarebbe potuto risultare essere quell’arma in più per il Napoli in questa seconda parte di stagione.

Cosa sarebbe potuto nascere da questo binomio non lo sapremo mai. anche perché ad oggi dobbiamo parlare di affare sfumato. Sembrava essere tutto apparecchiato, ma le parti non sembrerebbero aver trovato alla fine quella quadra che potesse accontentare tutti. Ad oggi scontento non solo è il calciatore, che ci aveva oramai messo il pensiero di vestire la maglia azzurra, ma anche Antonio Conte, che ora si ritrova a dover stravolgere completamente i propri piani, situazione che comunque sembrerebbe aver già incominciato ad affrontare. Al momento, però, la delusione resta, anche perché un innesto del genere avrebbe potuto permettere al Napoli di compiere un importante salto di qualità.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi della RAI, la soluzione che prevedeva l’arrivo in azzurro di Lorenzo Pellegrini è sfumata. Le motivazioni sembrerebbero essere ancora ignote, ma l’impressione è che dietro questa decisione ci possa essere lo zampino dello stesso Antonio Conte, primo estimatore del capitano della Roma ma anche amante di soluzioni che possano nascere “dall’interno”.

Conte ha già deciso come agire

Lorenzo Pellegrini non sarà un giocatore del Napoli, ma per Antonio Conte non dovrebbero esserci problemi. Certo, un innesto del genere avrebbe potuto fare comodo e piacere, soprattutto in vista della seconda parte di stagione, ma l’allenatore salentino avrebbe trovato la soluzione per andare a risolvere i problemi del suo centrocampo.

Stando alle ultime notizie, infatti, il tecnico azzurro avrebbe tolto dal mercato Giacomo Raspadori perché vuole lavorarci per farlo diventare una buona mezzala. Ecco spiegato il perché del mancato affondo su Pellegrini, perché per Conte il Napoli il suo rinforzo lo ha già in casa. Bisogna solo rendersene conto e scoprirlo.