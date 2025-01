Calciomercato Napoli: il difensore arriva dall’Inter, il retroscena

Si muove il mercato del Napoli con i tifosi che attendono notizie riguardo i nuovi acquisti del club campano. Anche Conte è in attesa di risposte con l’allenatore che aspetta con fiducia l’arrivo di un difensore centrale.

Incredibile retroscena legato al calciomercato del Napoli.

Gli azzurri, in questi primi giorni di gennaio, sono particolarmente attivi sia in entrata che in uscita. Ecco le ultimissime riguardo l’arrivo del difensore centrale.

C’è stato un contatto per prendere il calciatore dell’Inter.

Ecco la sorpresa di Giovanni Manna che ha fatto un tentativo per acquistare dai nerazzurri il calciatore.

Ci sono delle novità di mercato che riguardano il Napoli, che attende il momento giusto per chiudere l’accordo relativo all’arrivo del difensore centrale.

Gli azzurri, infatti, prima di procedere ai nuovi acquisti devono chiudere un paio di cessioni, con Spinazzola, Rafa Marin, Zerbi e Folorunsho che sono sul piede di partenza.

Intanto, c’è la svolta relativa al possibile colpo in difesa da parte del Napoli. Prima di Danilo, Manna ha avuto dei contatti con il giocatore dell’Inter.

Il nuovo difensore arriva dall’Inter? Sorpresa Napoli

E’ la redazione di Fc Inter News a svelare il retroscena di mercato legato al Napoli, che ha avuto dei contatti con l’agente dell’interista che è finito nel mirino degli azzurri per il mercato di gennaio.

Infatti, secondo le ultime indiscrezioni, prima di puntare con forza su Danilo, Manna ha avuto modo di chiede informazioni riguardo la possibilità di portare a Napoli Stefan de Vrij, un difensore che Conte ha avuto modo di conoscere nella sua esperienza in nerazzurro.

Nonostante il contratto dell’olandese sia in scadenza a giugno 2025, De Vrij ha preferito rispettare l’accordo con l’Inter ed ha scelto di declinare la proposta azzurra.

Calciomercato Napoli: contatti con De Vrij prima dell’affondo per Danilo

Dunque, prima di puntare su Danilo il Napoli ha aveva fatto un tentativo per prendere Stefan De Vrij. La trattativa non è mai iniziata perché l’olandese ha deciso di proseguire la sua avventura in nerazzurro.

Ecco perché adesso il Napoli attende il via libera dalla Juventus per quanto riguarda l’arrivo di Danilo, che è finito fuori rosa.