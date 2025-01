Calciomercato Napoli: il sogno diventa realtà, un altro colpo top

Cercato già la scorsa estate, adesso il Napoli fa sul serio per prendere il giocatore che è un vecchio pallino della società azzurra. Ecco le ultimissime riguardo questo colpo, che può chiudersi nel mese di gennaio.

Cercato anche dalla Juventus, gli azzurri tentano il sorpasso e sono pronti a chiudere la trattativa per l’arrivo del calciatore che ha delle qualità enormi e che in Serie A può fare la differenza.

Sarebbe il rinforzo giusto per il Napoli, alla ricerca di un giocatore con le sue qualità, che unisca centrocampo ed attacco. Un profilo ideale che manca nella rosa del Napoli.

Ecco nuovi aggiornamenti in merito a questo affare.

Il Napoli non ha perso di vista il trequartista che è pronto a trasferirsi in Serie A in questo mese di gennaio 2025.

La società azzurra, una delle più attive in questi primi giorni del 2025, sta lavorando per mettere a segno un super colpo e per tentare di non perdere di vista il sogno Scudetto.

Conte è stato chiaro con De Laurentiis che ha dato carta bianca a Manna che sta lavorando sulle indicazioni date dal tecnico, che in difesa ha chiesto un profilo d’esperienza (Danilo) ed un centrocampista offensivo, che dovrà sostituire Folorunsho che è sempre più vicino alla Fiorentina.

Calciomercato Napoli: il sogno per il centrocampo non è Fazzini

Il giocatore dell’Empoli è l’alternativa con Manna che in gran segreto sta facendo di tutto per prendere il centrocampista di proprietà dello Shakhtas Donetsk.

Già cercato in estate, il classe 2002 ha una valutazione eccessiva per le casse del Napoli che spera di chiudere l’accordo sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto.

La concorrenza è davvero elevata, visto che su Heorhiy Sudakov ci sono tante società di Premier League ma il Napoli non perde di vista il talento ucraino che in Serie A può esplodere definitivamente.

Sudakov al Napoli?

Manna sta lavorando in gran segreto per portare al Napoli Sudakov. Il giocatore può essere il rinforzo giusto per il Napoli, il colpo Scudetto che può essere determinante per questa seconda parte di stagione.

Come confermato anche tmw, la società azzurra farà un altro tentativo per prendere Sudakov dallo Shakhtar Donetsk. La concorrenza non spaventa gli azzurri che ci proveranno e tenteranno l’assalto per il giocatore, che può essere l’uomo in più del Napoli per questo campionato di Serie A.