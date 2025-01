Napoli, caso Kvaratskhelia: Conte ha preso una decisione

Arrivano aggiornamenti su quello che è il caso scoppiato in merito alla vicenda Kvaratskhelia che ora diventa un vero problema per il Napoli di Conte.

Una situazione davvero inaspettata che nessuno si pensava di vivere arrivati a questo punto, soprattutto dopo quello che è accaduto nelle prime settimane. Perché Conte ha fatto di tutto per blindare Kvaratskhelia a Napoli in questa stagione e adesso ci sono delle novità che riguardano la scelta che è stata presa per come si è evoluta la cosa.

Kvara ha segnato 5 gol e fornito 3 assist nei primi mesi di stagione e adesso non va a segno dallo scorso 29 ottobre. Una situazione per niente facile per l’attaccante georgiano che ora rischia anche il posto a Napoli sotto la gestione di Conte che sembrava volerlo tenere a tutti i costi.

Il momento è complicato, almeno in campo, perché Kvaratskhelia ha perso la via del gol e ora anche la maglia da titolare (forse). Neres va troppo forte, è il migliore ad oggi del Napoli in avanti e dopo l’infortunio di Politano c’è il rischio che Conte decida di andare su una scelta a sorpresa.

Napoli, caso Kvaratskhelia: la scelta di Conte

C’è il rischio che Conte possa iniziare a non considerare più Kvaratskhelia il calciatore titolare del Napoli. Una situazione davvero clamorosa quella che potrebbe vivere l’attaccante georgiano che è sempre stato considerato uno dei migliori nel suo ruolo in Italia.

Dopo l’infortunio al ginocchio Kvaratskhelia potrebbe aver perso il posto a Napoli e c’è grande attesa per quelle che sono le scelte di Conte. L’allenatore potrebbe aver deciso di mandare al suo posto in campo nel tridente Spinazzola facendo così scalare nelle gerarchie il georgiano.

Un momento complicato che potrebbe davvero far andare su tutte le furie il giocatore, ma l’allenatore da Kvara si aspetta una reazione d’orgoglio e il Napoli spera che questa possa essere la scelta giusta.

Intanto, si continua a trattare per il rinnovo di Kvaratskhelia con il Napoli che sente di avere ormai l’accordo in mano dopo mesi di trattativa e potrebbe esserci l’annuncio da un momento all’altro. Le parti stanno limando gli ultimi dettagli proprio in questi giorni.