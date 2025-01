Prendono Osimhen subito, l’annuncio dell’allenatore

Il calciomercato di gennaio si è attivato e ora ci sono tante operazioni grosse anche che possono concretizzarsi, si parla addirittura di un nuovo cambio di maglia per Osimhen.

L’attaccante di proprietà della SSC Napoli che si trova in prestito al Galatasaray ha nel suo contratto una clausola da 75 milioni di euro che può permettergli di firmare con una nuova squadra da subito già in questo mese di gennaio 2025 visto he sarà attiva la finestra di mercato per sistemare le rose.

Attenzione quindi a quello che può accadere perché si parla del possibile trasferimento di Osimhen in un nuovo club anche da subito, considerando che è una vera occasione al prezzo fissato e ci sono diverse società che hanno bisogno di andare a rinforzare il proprio reparto offensivo.

Adesso arriva addirittura quello che è l’annuncio di uno degli allenatori che vuole capire il prima possibile come si potrà sistemare al meglio questa situazione di emergenza. Un club è pronto ad acquistare Osimhen subito già nel mercato di gennaio per averlo per il finale di stagione e anticipare anche la concorrenza che c’è su di lui.

Calciomercato Napoli: un club vuole prendere Osimhen

Osimhen può interrompere il prestito con il Galatasaray e lasciare il Napoli nella finestra di mercato di gennaio se una nuova società dovesse pagare i 75 milioni di euro di clausola. Decisiva sarà a quel punto la volontà del giocatore che potrà decidere se trasferirsi subito accettando la proposta o restare fino al termine della stagione in prestito in Turchia per poi tornare a Napoli e valutare in estate tutte le possibili offerte.

In molti conoscono il desiderio di Osimhen che ha il sogno di giocare in Premier League, dove ci sono Arsenal, Manchester United, Aston Villa e Chelsea che ci pensano. Adesso però pare ci sia una società che più di tutte voglia portare avanti la trattativa subito già a gennaio, provando a chiudere l’operazione di mercato nell’immediato.

Secondo le ultime notizie, infatti, potrebbe essere il Paris Saint Germain a comprare Osimhen a gennaio in queste prossime settimane. Il club francese ha già da tempo una bozza di accordo con il bomber nigeriano che si trasferirebbe in Francia per una ricca offerta contrattuale e per provare a dare una svolta alla propria carriera. Luis Enrique ha appena annunciato che potrebbe essere rinforzata la rosa in avanti e lui è il primo nome della lista.