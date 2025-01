Calciomercato Napoli, doppio colpo Scudetto: arrivano dalla Serie A

Il calciomercato del Napoli sta entrando nel vivo e ora Antonio Conte ha scelto due calciatori che possono determinare la corsa Scudetto.

La squadra azzurra ha bisogno ancora di qualche ritocco per raggiungere lo step successivo dal punto di vista qualitativo e per avere la possibilità di lottare fino alla fine della stagione per lo Scudetto. Ci sono ancora tantissime partite fino alla fine del campionato e quindi tutte le difficoltà possono sparire con un mercato di livello nel mese di gennaio.

Giovanni Manna e Antonio Conte stanno lavorando fianco a fianco a fianco per trovare le giuste soluzioni per rendere il Napoli ancora più forte e fare in modo che possa essere all’altezza delle altre big.

Calciomercato Napoli, due colpi per lo Scudetto: li vuole Conte

L’obiettivo dichiarato del Napoli è il ritorno in Champions League, mentre quello silenzioso e più nascosto è la vittoria dello Scudetto. Conte sa bene che c’è bisogno di un lavoro molto importante con la squadra per arrivare a un traguardo così alto e per questo sta provando a far migliorare la rosa ma anche a placare la gioia incontenibile dei tifosi.

Il Napoli cerca rinforzi in tutti i reparti e sta provando ad accelerare in modo da dare a Conte la squadra più completa possibile subito dopo la gara contro la Fiorentina e prepararsi a un futuro estremamente più importante con la rosa a disposizione.

Secondo le ultime notizie di mercato, Antonio Conte ha scelto i prossimi due acquisti del Napoli: ha dato mandato a Manna di chiudere il prima possibile il doppio affare.

Napoli, strappo a Roma e Lazio: i due prescelti

Il Napoli sta valutando diversi nomi per il mercato per riuscire a rinforzare e completare definitivamente la rosa, in attesa della nuova rivoluzione che ci sarà in estate. Conte ha ben chiare le difficoltà della sua squadra e ha chiesto due profili in particolare per completare il centrocampo.

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, Conte vuole a tutti i costi Lorenzo Pellegrini dalla Roma. Il capitano giallorosso è fuori dal progetto di Ranieri e, in generale, è in rotta di collsione con i tifosi e con tutto l’ambiente e ha bisogno di ritrovare serenità e fiducia per tornare ad alti livelli.

Il Napoli vuole acquistare Pellegrini a titolo definitivo e ridargli subito “un’altra vita calcistica”. E intanto si prova anche lo strappo alla Lazio di Marco Baroni.

Pellegrini e Fazzini: il piano del Napoli

Lorenzo Pellegrini è il nome scelto da Conte per un effetto immediato sul Napoli. Il calciatore italiano è un usato garantito, nonostante le forti difficoltà che sta vivendo in questo momento alla Roma. Ha tanta esperienza e spalle molto forti e potrebbe portare anche la sua leadership nel gruppo azzurro.

L’altro obiettivo del Napoli è Jacopo Fazzini dell’Empoli, classe 2003 con ampi margini di crescita e che per Conte può diventare il nuovo McTominay del futuro.