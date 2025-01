Napoli, allarme ginocchio per Kvaratskhelia: quante partite salta

Arrivano degli aggiornamenti su quelle che sono le condizioni di Khvicha Kvaratskhelia del Napoli che ha avuto più di un problema in queste ultime settimane.

Ci sono delle novità che riguardano proprio questo momento di difficoltà che sta attraversando il calciatore uruguaiano della SSC Napoli che da un po’ di tempo deve fare i conti con quello che è un periodo no dal punto di vista mentale perché manca il gol dallo scorso 29 ottobre e in più c’è la situazione contrattuale ancora da risolvere.

Adesso però aumentano i problemi per Kvaratskhelia con quello che è stato il suo infortunio al ginocchio che ha bloccato il giocatore nelle ultime sfide che il Napoli per fortuna è riuscito lo stesso a portare a casa con il massimo dei punti. Ora però aumenta la preoccupazione riguardo quelle che sono le condizioni del georgiano.

Proprio nelle ultime ore è arrivata la conferma da parte di Antonio Conte che ha svelato che Kvaratskhelia salterà la partita contro la Fiorentina per un problema muscolare e che dall’infortunio al ginocchio ancora non è guarito, facendo accendere un campanello d’allarme su tutta la vicenda.

Napoli, infortunio Kvaratskhelia: le ultime sulle condizioni

Arrivano delle novità molto importanti che riguardano quella che è l’attuale situazione che stanno vivendo in casa Napoli riguardo il presente e futuro di Kvaratskhelia tormentato in tutti i modi. Perché ora il giocatore deve fare i conti con quella che è una vicenda spinosa per l’infortunio.

In questo momento ci sono delle novità importanti che arrivano riguardo le condizioni di Kvaratskhelia dopo l’infortunio che l’ha costretto a saltare già diverse partite per un problema al ginocchio, in più c’è anche un affaticamento muscolare ora da dover smaltire.

C’è una grossa apprensione riguardo quello che è uno dei migliori giocatori del Napoli e si aspetta di capire come possano andare al meglio le cose nelle prossime ore per rivederlo in campo. Secondo le ultime notizie però nella migliore condizione Kvaratskhelia potrebbe tornare in campo già per la prossima partita contro il Verona. Si aspetta di capire se il problema al ginocchio dovesse rifarsi vivo e nel caso il giocatore potrebbe riposare ancora.