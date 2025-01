Napoli, il centrocampista sta firmando: c’entra Conte

Svolta di calciomercato che riguarda quello che sarà il futuro del calciatore che è pronto a cambiare. Perché in Serie A ci sono state tante squadre pronte a puntare su di lui come anche il Napoli.

C’è un calciatore che ha preso una decisione molto importante riguardo il proprio futuro, perché sono diversi i movimenti di mercato che si possono concludere in questa sessione invernale di gennaio che sembra molto attiva. Ora c’è un altro giocatore di Serie A pronto a cambiare maglia.

Il Napoli però in questo momento si concentra sul mercato a 360° perché oltre a portare avanti trattative per acquisti e cessioni anche la questione rinnovi è molto importante e seguita attentamente dal direttore sportivo Giovanni Manna che dovrà portare le firme dei giocatori importanti per Conte come Meret, Olivera e Kvaratskhelia.

Calciomercato Napoli, Fazzini ha deciso

Tra i vari obiettivi del Napoli c’è sicuramente Jacopo Fazzini, giovane centrocampista dell’Empoli e della Nazionale U21 che ha già fatto vedere di essere capace di riuscire a fare numeri importanti. Adesso ci sono delle nuove notizie che riguardano quella che è stata la scelta del giocatore che ha già comunicato tutto al suo club.

Perché in queste ultime ore è arrivata la conferma che riguarda Fazzini che non è stato convocato dall’Empoli per la prossima partita di campionato. Perché il giovane centrocampista ha fatto capire al club e al suo allenatore che è pronto a cambiare aria, visto che ci sono club di grande livello come Lazio e Napoli che possono garantirgli un’occasione importante per la propria carriera.

Secondo le ultime notizie, infatti, ci sono delle conferme ora che arrivano proprio riguardo quello che può essere il futuro di Fazzini che ha deciso dopo che sia Napoli che Lazio si sono avvicinate alla richiesta dell’Empoli di circa 10 milioni di euro. Il club di De Laurentiis ha anche liberato un posto con Folorunsho che è stato di fatto venduto alla Fiorentina e si aspetta solo l’ufficialità.

Secondo quanto riportato da Sportitalia Fazzini ha scelto la Lazio perché rispetto al Napoli di Conte giocherebbe di più, ma a fare la differenza può essere proprio l’allenatore del Napoli con una telefonata e le prossime ore saranno decisive.