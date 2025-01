Calciomercato Napoli: la richiesta di Conte a De Laurentiis

Ecco la richiesta di Conte a De Laurentiis, così cambia il mercato del Napoli in questo mese di gennaio.

La vittoria contro la Fiorentina ha dato ulteriore slancio al Napoli che, al netto di tutte le assenze, è riuscita a strappare un risultato importantissimo in un campo ostico come quello di Firenze.

Il successo netto, per 3 a 0, conferma le ambizioni di questa squadra che resta una mina vagante per il campionato di Serie A.

Lo sa bene Aurelio De Laurentiis che, questa volta, ha dato pieni poteri ad Antonio Conte e a Giovanni Manna che è pronto a regalare qualche rinforzo al tecnico azzurro.

Calciomercato Napoli: cambia tutto, i dettagli

E’ l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, in un focus incentrato proprio sugli azzurri, ad approfondire la tematica legata al calciomercato del Napol.

Siamo solo ad inizio gennaio ma il mercato è già in fermento. Conte attende dei rinforzi per sistemare la rosa, che non avrà a disposizione almeno fino a febbraio Buongiorno.

Da capire, poi, la situazione di Kvara che è alle prese con i mal di pancia legati al mancato rinnovo di contratto. Poi ci sono tutti gli altri esuberi, come Ngonge, Spinazzola, Rafa Marin, che sono in cerca di una sistemazione.

Intanto, il direttore sportivo degli azzurri è a lavoro per chiudere il primo colpo e portare a NapolI Danilo, che è il primo nome della lista di Antonio Conte che ha chiesto l’esperto difensore della Juventus.

Inoltre, Conte si attende anche un’altra mossa da parte del Napoli: ecco quale.

Conte e la richiesta a De Laurentiis

Conte si aspetta un segnale da parte della società, che dovrà intervenire in questa sessione di calciomercato.

Di sicuro, la partita di Firenze lascia dei punti di domanda, visto che al posto di Kvara ha giocato Spinazzola e in difesa ancora Juan Jesus, due giocatori considerati esuberi per gli azzurri che eppure hanno dato il loro contributo nel match di ieri.

Il Napoli, dunque, ha bisogno di qualche ritocco in difesa e a questo punto anche in avanti visto la poca fiducia di Conte nei confronti di calciatori come Ngonge, che a questo punto può partire nelle prossime settimane.

La richiesta implicita dell’allenatore è che il club si muova come fatto nelle ultime settimane del mercato estivo quando, in un colpo solo, prese McTominay e Gilmour, due giocatori di qualità con il primo che è risultato fondamentale per il tecnico salentino.

Dunque, a prescindere dall’eventuali partenze o meno, Conte vuole lavorare al più presto con i nuovi innesti con il tecnico che spera di accogliere almeno un difensore, duttile e capace di giocare anche sulle fasce ed un centrocampista che sappia legare con l’attacco.