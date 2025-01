Napoli, Rashford ribalta il suo futuro: presa una decisione

Il calciomercato di gennaio è appena iniziata e ci sono tante voci che circolano su quello che può essere anche il futuro di Marcus Rashford pronto a firmare con un altro club.

Occhio a quello che può essere il futuro del giocatore che può anche pensare di cambiare squadra nelle prossime ore approfittando di questa sessione di mercato invernale e di riparazione per alcune società visto che ci sono diverse squadre pronte a mettere le mani su Rashford.

Situazione davvero paradossale quella che si sta vivendo all’interno del Manchester Untied dove da diversi anni tanti talenti continuano ad essere mandati via e per questo motivo che ora il prossimo sembra essere proprio Marcus Rashford.

L’attaccante inglese di 27 anni sembra ormai messi ai margini del progetto anche dal nuovo allenatore Amorim che punta su altri profili al suo posto e per questo che si è creato un forte interesse attorno al giocatore da parte di diversi club in Europa, tra cui in Italia Juventus, Milan e Napoli che ci pensano e fanno sul serio.

Calciomercato Napoli: Rashford cambia squadra

Le prossime ore saranno decisive per capire come possa finire da un momento all’altro l’avventura di Rashford ormai lontano dal Manchester United e occhio a quella che può essere quindi la sua prossima destinazione.

Secondo quanto riportano i colleghi di Sky Sport, al momento il Manchester United non ha ancora ricevuto nessun’offerta per portare via Rashford dal club dei Red Devils e per questo motivo che il giocatore resta in attesa.

Allo stesso momento però il Manchester United avrebbe come prima opzione oggi quella di provare a far tornare Rashford al centro del progetto del club inglese con il nuovo allenatore Ruben Amorim con cui ha avuto qualche problema di troppo.

Adesso si aspetta di capire per le squadre italiane come Milan, Napoli e Juventus che seguono Rashford da tempo e vogliono cercare di provare a strapparlo via ai Red Devils e la concorrenza entro quest’estate.