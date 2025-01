Sorpresa Napoli, si sblocca tutto per il ritorno: lo ha scelto Conte

Si sblocca tutto sulla situazione extracomunitari grazie alla cessione, che prevede poi il “ritorno a casa” su scelta di Antonio Conte.

Con Giovanni Manna si lavora a quello che è il mercato invernale sul quale, a quanto pare, il Napoli ha seria intenzione di essere assoluto protagonista dopo aver chiuso già due acquisti nel nome di Simone Scuffet e Luis Hasa, sui quali si attende ormai soltanto l’annuncio ufficiale da parte del club partenopeo.

In attesa di capire cosa succederà su Danilo, ecco che viene fuori una notizia a sorpresa su un possibile ritorno al Napoli e della quale hanno parlato questo pomeriggio direttamente da Radio Kiss Kiss Napoli.

Calciomercato, ritorno al Napoli: rispedito dalla Bundesliga

Da quando se n’è andato in Germania, uno dei calciatori più amati del Napoli che fu dello Scudetto del 2023 con Luciano Spalletti in panchina, non è che se l’è vissuta proprio benissimo. Arrivato con l’auspicio di essere uno dei punti fermi della sua squadra, il calciatore non ha mai convinto davvero in Bundesliga, tant’è che vedrebbe nel Napoli il suo rimpianto, con possibile ritorno adesso, attraverso il gradimento di Antonio Conte.

Perché al tecnico salentino piace eccome il giocatore ex Napoli che, per gli azzurri, rappresenterebbe un rinforzo enorme per il sogno Scudetto.

E chissà che lo stesso calciatore che, nella propria foto profilo sui social ha ancora quella con il trofeo dello Scudetto vinto col Napoli, non possa bissare e vincerne uno nuovo, proprio in azzurro. Un ritorno che si consumerebbe a gennaio, ma solo grazie a ciò che si sblocca come raccontato dalla stessa fonte ed emittente radiofonica.

Colpo Napoli: pronto un ritorno, c’è solo un ostacolo

Le volontà del calciatore, sarebbero quelle di ritornare al Napoli. E col gradimento di Antonio Conte, soprattutto dopo la cessione di Folorunsho alla Fiorentina, ecco che potrebbe sbloccarsi l’affare che vede di nuovo Elmas al Napoli. Ma come? Perché, per prenderlo, al Napoli dovrebbe sbloccarsi quello che è lo slot legato alla presenza di extracomunitari in rosa che, almeno per il momento, il Napoli ha tutti occupati per quanto riguarda quelli che sono gli slot a disposizione.

Ultime Napoli: ritorno in prestito con opzione di riscatto

Il Napoli, qualora dovesse riuscire in ogni caso a prendere Elmas di nuovo dal Lipsia, lo vorrebbe prendere di nuovo a titolo definitivo e non solo in prestito. Ecco perché si valuterebbe poi, in quel caso, la possibilità del prestito con opzione di riscatto per il macedone.