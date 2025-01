Napoli, Manna accontenta Conte: è fatta per il primo acquisto

Arrivano aggiornamenti su quelle che sono le mosse di calciomercato del Napoli che sta completando un’operazione molto importante richiesta da Antonio Conte.

Lavori in corso in casa Napoli perché la squadra di Aurelio De Laurentiis che si è affidato a Conte e Manna in questo nuovo progetto per ripartire dopo un anno disastroso è ora intenzionata a guardare avanti in maniera completamente diversa cercando di andare sempre di più a sistemare le cose.

Ecco che allora si continuerà a cercare di fare le cose migliori per il Napoli che ora vuole ripartire al meglio con dei nuovi giocatori che possano garantire risultati per il presente e il futuro. Ecco che allora ci saranno dei nuovi acquisti per l’allenatore che si aspetta delle mosse dalla società.

In questo momento il Napoli sta piazzando alcuni giocatori in uscita e successivamente andrà poi a comprarne dei nuovi. Perché è proprio questo ciò che ha chiesto Antonio Conte, di mantenere il numero uguale della rosa da quando è iniziata la stagione e provare quindi ad inserire giocatori sempre più pronti e di qualità una volta fatte alcune cessioni. Ora si parla perciò di quello che può essere il colpo del centrocampo.

Calciomercato Napoli: nuovo acquisto in arrivo

Occhio a quello che può accadere da un momento all’altro in casa Napoli perché ci sono novità su quello che sarà il prossimo acquisto che pare essere un giovane talento che può diventare presente e futuro del club azzurro.

Nelle ultime ore ci sono stati dei nuovi risvolti in merito a quello che sarà l’addio di Folorunsho che passerà alla Fiorentina e il Napoli è pronto ad acquistare il suo sostituto in maniera immediata. Forte accelerata del club azzurro che ha intenzione di andare a puntare forte su un nuovo centrocampista che può fare presto il definitivo salto di qualità.

Secondo quanto riportato dagli esperti di mercato il Napoli è vicino all’acquisto di Cesare Casadei del Chelsea a titolo definitivo. Adesso ci sono delle nuove condizioni personali concordate per un contratto fino al 2029 con il giovane calciatore italiano ex Inter.