Mercato Napoli: Kvaratskhelia ai saluti: il sostituto è già stato bloccato

Ci sono conferme dirette sulla partenza di Kvaratskhelia, pronto a lasciare Napoli in questo mercato di gennaio 2025. Il sostituto è già stato bloccato da Manna.

Il 2025 del Napoli inizia subito con una grande sorpresa, ovvero l’addio di Kvaratskhelia che è pronto a firmare con il Psg. C’è un accordo di massima per il trasferimento a Parigi del calciatore.

L’affare può consentire al club di Aurelio De Laurentiis di incassae almeno 80 milioni di euro dal georgiano, che non aveva firmato il rinnovo di contratto. Intanto, già spunta il nome del successore, che può arrivare proprio dalla Francia.

Ecco quale giocatore ha messo nel mirino Manna per sostituire Kvaratskhelia.

Kvaratskhelia ha dato mandato ai suoi agenti di trattare con il Psg, il georgiano vuole lasciare subito Napoli. Troppe le questioni fatte sul rinnovo di contratto, promesso da Aurelio De Laurentiis ma mai arrivato.

Adesso è una questione di principio: Kvaratskhelia vuole andare via e firmare con il Psg, che permetterebbe al giocatore di guadagnare davvero tanti soldi.

Dall’altro canto, non è arrivato nessuno stop alla trattativa da parte di Aurelio De Laurentiis che sarebbe disposto a cedere al Psg Kvaratskhelia per almeno 80 milioni di euro.

Calciomercato: Chi prende Manna al posto di Kvaratskhelia?

Secondo le ultime notizie di mercato, l’affare può andare in porto già nelle prossime settimane. Le parti sono in contatto con gli intermediari a lavoro per sbloccare l’affare che rischia di cambiare il futuro del Napoli.

La cessione di Kvaratskhelia, infatti, creerebbe non poche polemiche all’interno dell’ambiente con la società che sta già lavorando per trovare i rinforzi giusti da mettere a disposizione di Conte.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, ci sono già due giocatori pronti a firmare con il Napoli per sostituire Kvaratskhelia.

Manna, infatti, ha già individuato dei potenziali rinforzi da prendere dopo la cessione al Psg del georgiano.

Calciomercato Napoli: azzurri su Chiesa e Zhegrova

Passi importanti per la cessione di Kvara che per il Napoli non è più intoccabile. Conte, infatti, dopo un confronto con la proprietà ha dato il via libera all’eventuale cessione del georgiano, che è diretto verso il Psg.

Solo un colpo di scena potrebbe stravolgere la trattativa che è ben impostato da parte dei francesi, che vogliono acquistare il giocatore dal Napoli.

Intanto, per la sostituzione Manna è a lavoro per portare al Napoli Zhegrova del Lille e Federico Chiesa del Liverpool. Sono questi, infatti, i due profili individuati dall’area tecnica del club che di sicuro dovrà prendere qualche elemento di qualità per sostituire il georgiano.