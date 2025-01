Napoli penalizzazione in campionato: annuncio ufficiale

Arrivano le parole del presidente, riguardo la possibilità che il Napoli possa subire una penalizzazione in campionato. Il rischio è davvero alto, dopo la mossa a sorpresa di Aurelio De Laurentiis che ha violato una norma della Giustizia sportiva.

In queste ore ha tenuto bando la questione legata all’elezione del nuovo presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli.

La querelle ha visto protagonista Aurelio De Laurentiis che ha prima presentato un ricorso, al Tribunale di Milano, e poi ha deciso di ritirarlo dopo la notizia della possibile penalizzazione in classifica del Napoli.

Mal consigliato, il patron avrebbe violato la clausola compromissoria.

Il caso sta tenendo banco negli uffici della Procura federale.

L’articolo 34 del Codice federale prevede che in caso di violazione della clausola compromissoria, si rischia una penalizzazione in classifica di almeno 3 punti. Infatti, secondo la norma, De Laurentiis prima di presentare ricorso al Tribunale di Milano, e affidarsi alla giurisdizione ordinaria, avrebbe dovuto fare appello ai gradi della giustizia sportiva.

Un vero e proprio autogol di Aurelio De Laurentiis, che aveva prima presentato e poi ritirato il ricorso contro l’elezione di Ezio Simonelli.

Adesso cosa succederà? Il Napoli rischia la penalizzazione in campionato di 3 punti? C’è l’annuncio ufficiale da parte del presidente.

Penalizzazione in campionato, l’annuncio

Il patron del Napoli, come evidenziato da Tuttosport, ha capito l’errore ed è per questo che ha subito ritirato il ricorso contro l’elezione del presidente della Lega Serie A Simonelli.

Dopo il no sulla sospensiva, ha revocato il mandato e rinunciato al ricorso presso il Tribunale di Milano. Resta, però, il dubbio legato alle tempistiche.

La vicenda potrebbe avere delle conseguenze riguardo il Napoli, che rischia 3 punti di penalità in classifica per la violazione della clausola compromissoria.

La reazione della società campana è comunque positiva, filtra tranquillità dall’ambiente azzurro. A conferma di ciò anche le parole di Simonelli, rilasciate in conferenza stampa al termine dell’Assemblea di Lega.

Napoli, violazione clausola compromissoria da parte di De Laurentiis: le parole del presidente Simonelli

Il nuovo numero uno della Lega Serie A è intervenuto e ha fatto chiarezza, riguardo la possibilità della penalizzazione del Napoli in classifica.

“Il procedimento, fatto nei mie confronti ma come presidente di Lega, è stato fatto dal Napoli e dall’ex consigliere Blandini. Resosi conto dell’errore procedurale, la società azzurra si è ritirata. Ieri ho sentito anche De Laurentiis, per me il capitolo è chiuso. Di questioni federali però non me ne occupo”.