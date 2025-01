Napoli, sostituto Kvara: arriva una brutta notizia da Manchester

Arrivano aggiornamenti di calciomercato che riguardano quello che può accadere al Napoli di Conte che è pronto a cambiare volto in questo nuovo anno.

Dopo l’addio di Kim e quello di Osimhen, adesso un altro volto dello scudetto vinto due anni fa è pronto ad andare via. Perché il Napoli sta vendendo Kvaratskhelia al PSG e lo sta per fare proprio in questo mercato di gennaio in maniera del tutto inaspettata. Decisiva la volontà del calciatore pronto a provare una nuova avventura con il suo entourage che pare abbia portato l’offerta richiesta da De Laurentiis.

Il Napoli è pronto a vendere Kvaratskhelia al PSG per 65 milioni di euro netti più bonus facilmente raggiungibili per arrivare a 80 milioni totali. Una somma ritenuta idonea dal club per lasciar andare il giocatore in questa finestra e provare a mettersi alle spalle questa situazione guardando avanti in maniera differente e con la possibilità di trovare nuovi innesti.

Calciomercato Napoli: novità sul sostituto di Kvaratskhelia

Arrivano delle nuove notizie di mercato per il Napoli che è alla ricerca di un nuovo esterno visto che Kvara sarà venduto al PSG quasi sicuramente. I prossimi giorni saranno quelli decisivi per la chiusura dell’affare e ora occhio alla trattativa che porterebbe ad un nuovo beniamino dei tifosi azzurri.

Perché dopo i nomi di Chiesa e Zeghrova sono usciti fuori anche quelli di Rashford e Garnacho in uscita dal Manchester United dopo continue panchine. Nelle ultime ore sembra che il Napoli abbia fortemente accelerato proprio per il talento argentino Garnacho che vuole prendere per 50 milioni di euro.

Adesso però arrivano brutte notizie dal Manchester United visto che l’allenatore Amorim dopo 7 partite in panchina ha deciso di mettere titolare Garnacho e potrebbe essere un brutto segnale dal Napoli con il giocatore che rischierebbe così di essere tolto dal mercato per questa sessione invernale di gennaio.