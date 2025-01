Calciomercato Napoli: un altro acquisto dallo United, le cifre

Tutto fatto per la cessione al Psg di Kvaratskhelia. Il Napoli è a caccia di un sostituto, che può arrivare dal Manchester United: ecco tutti i dettagli.

Nuovo acquisto dallo United per il Napoli che, dopo McTominay, torna a bussare alla porta dei Red Devils.

Quale giocatore del Manchester United può finire a Napoli? Ci sono nuove voci riguardo il colpo da novanta da parte degli azzurri che hanno messo nel mirino il calciatore che è pronto a chiudere la sua esperienza in Premier League.

Ci sono già stati i primi contatti con la società e con gli agenti, che sono a lavoro per trovare la quadra e favorire questo trasferimento che potrebbe portare dei nuovi benefici al club di Antonio Conte.

Il Napoli ha già pronta la soluzione per sostituire Kvara.

Conte, in conferenza stampa, non si era esposto ufficialmente sul nome del sostituto, etichettando l’affare Kvara-Psg come fulmine a ciel sereno. Un bugia bianca per il tecnico salentino, che invece ha avuto modo di valutare una serie di giocatori pronti a sostituire il georgiano.

Nella lista della spesa, fatta da Conte al Napoli, è finito anche il giocatore di proprietà del Manchester United che è in cima alle preferenze dell’allenatore che ha fatto il suo nome per sostituire Kvaratskhelia.

Chi vuole Conte al posto di Kvara?

Dopo le voci relative a Zhegrova e Ndoye, alla fine è arrivato il nome a sorpresa che è pronto a firmare con il Napoli per sostituire Kvara, che è diretto verso Parigi.

Non si tratta di Asensio, che ha rifiutato gli azzurri, e neanche di altri giocatori che sono stati accostati al club di De Laurentiis negli ultimi giorni.

Come confermato da Alfredo Pedullà, il primo nome della lista è il talento classe 2004 di proprietà del Manchester United. Conte ha chiesto a Manna di portare a Napoli Alejandro Garnacho.

La società ha avuto modo di richiederlo al club inglese, offrendo ai Red Devils quasi 50 milioni di euro.

Garnacho al Napoli: ecco i dettagli dell’offerta presentata al Manchester United

Alejandro Garnacho l’obiettivo numero uno del Napoli, una richiesta di Conte che considera gli altri nomi come piani B.

La richiesta del Manchester United è di 60 milioni di sterline ma la valutazione può scendere nelle prossime settimane. E’ una pista che andrà seguita attentamente per il futuro.

Conte ha messo Garnacho in cima alla lista delle preferenze, tant’è che Aurelio De Laurentiis ha già messo sul piatto 45 milioni di euro.