Kvaratskhelia al PSG, Luis Enrique spiazza tutti in conferenza

E’ la settimana decisiva per il trasferimento di Khvicha Kvaratskhelia al PSG, eppure ci sono delle conferme che ancora non è chiuso da Napoli.

L’addio dell’attaccante georgiano stava già arrivando in estate quando si è presentato il PSG con una maxi offerta per il giocatore e per il Napoli che ha però deciso di rifiutarla sotto indicazione di Antonio Conte che ha fatto di tutto per trattenere il giocatore e farlo restare ancora altri anni con un buon rinnovo di contratto. Ma le cose sono nuovamente cambiate dopo alcuni problemi e ora a gennaio si è riaperta l’occasione di mercato per Kvaratskhelia.

Ecco che torna forte il PSG sul giocatore che vuole chiudere già nelle prossime ore e sta aumentando notevolmente l’offerta. La richiesta di De Laurentiis questa volta è di 80 milioni per evitare di ripetere il caso Osimhen e per questo motivo che ora si cerca di capire come provare a trovare subito un accordo per la cessione di Kvara al club parigino che insiste e ha alzato fino a 75 compresi bonus.

Napoli: Kvaratskhelia al PSG, annuncio di Luis Enrique

Proprio nelle ultime ore in conferenza stampa ha parlato l’allenatore del Paris Saint Germain. Il tecnico Luis Enrique ha risposto anche ad alcune domande che gli sono state poste su Kvaratskhelia che sembra ormai promesso sposo della sua squadra già dalle prossime ore.

Nonostante la schiettezza di Conte, il via libera quasi definitivo del Napoli e le notizie di mercato che confermano quello che sembra essere un passaggio scontrato di Kvaratskhelia al PSG, il suo allenatore Luis Enrique ha voluto spegnere l’entusiasmo dei tifosi su questa trattativa con il club italiano.

Perché è stato proprio Luis Enrique a fare un no comment e non dare nessun tipo di spiegazione, parere o risposta su Kvaratskhelia che ad oggi resta un giocatore del Napoli e quindi occhio al possibile colpo di scena visto che l’intesa totale tra i due club ancora non è del tutto raggiunta.